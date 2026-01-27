「日経225ミニ」手口情報（27日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限4047枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月27日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4047枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4047( 4047)
バークレイズ証券 2155( 2155)
SBI証券 3152( 1386)
ソシエテジェネラル証券 1114( 1114)
楽天証券 1769( 785)
松井証券 462( 462)
マネックス証券 249( 249)
三菱UFJeスマート 292( 180)
フィリップ証券 172( 172)
日産証券 112( 112)
ドイツ証券 67( 67)
JPモルガン証券 49( 49)
インタラクティブ証券 18( 18)
ゴールドマン証券 6( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 134800( 134800)
ソシエテジェネラル証券 60379( 60379)
バークレイズ証券 27080( 27080)
SBI証券 61467( 26285)
松井証券 17244( 17244)
楽天証券 37377( 15513)
サスケハナ・ホンコン 10815( 10815)
JPモルガン証券 6603( 6603)
三菱UFJeスマート 11902( 5542)
ゴールドマン証券 4898( 4832)
日産証券 4630( 4630)
マネックス証券 3827( 3827)
ビーオブエー証券 3115( 3115)
モルガンMUFG証券 2409( 2409)
みずほ証券 1630( 1630)
フィリップ証券 1563( 1563)
野村証券 1107( 1107)
BNPパリバ証券 744( 744)
インタラクティブ証券 625( 625)
ドイツ証券 256( 256)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
ABNクリアリン証券 36( 36)
マネックス証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 10( 8)
フィリップ証券 7( 7)
松井証券 7( 7)
日産証券 5( 5)
SBI証券 16( 4)
JPモルガン証券 4( 4)
楽天証券 5( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース