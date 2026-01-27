「TOPIX先物」手口情報（27日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万101枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月27日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万101枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10101( 10101)
ソシエテジェネラル証券 9953( 9953)
バークレイズ証券 4750( 4750)
ゴールドマン証券 2552( 2342)
UBS証券 2250( 2248)
JPモルガン証券 2151( 2151)
モルガンMUFG証券 1603( 1603)
HSBC証券 1497( 1497)
ビーオブエー証券 1370( 1370)
サスケハナ・ホンコン 758( 758)
SBI証券 524( 444)
BNPパリバ証券 313( 313)
ドイツ証券 260( 260)
シティグループ証券 237( 235)
日産証券 218( 218)
野村証券 211( 211)
三菱UFJeスマート 60( 54)
みずほ証券 42( 42)
インタラクティブ証券 26( 26)
広田証券 18( 18)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース