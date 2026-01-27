ねこねこ新作「にゃんともおいしいスコーン」2月2日発売　「はちわれ」模様がかわいい

ねこの形の食パンやチーズケーキでおなじみのブランド「ねこねこ」から、猫好きの心をくすぐる新作スイーツが登場します。

株式会社オールハーツ・カンパニーは、新商品「にゃんともおいしいスコーン はちわれココア」と「にゃんともおいしいスコーン はちわれイチゴ」を、2月2日より全国のミニストップなどで発売すると発表しました。

■ 2色の生地で「はちわれ猫」を再現

今回発売されるのは、ティータイムのお供にぴったりなねこ型のスコーン。最大の特徴は、2種類の生地を組み合わせて表現された「はちわれ模様」です。

ほろほろとほどけるような食感にこだわって焼き上げられており、見た目のかわいさだけでなく、食べ応えも十分な一品となっています。

■ フレーバーは「ココア」と「イチゴ」

ラインナップは2種類。「はちわれココア」は、ココア風味の生地とミルク風味の生地をミックス。

「はちわれイチゴ」は、甘酸っぱいイチゴ風味の生地とミルク生地を使用。春らしいピンク色がキュートで、ちょっとしたプレゼントにも喜ばれそうです。

発売日は2月2日。全国のミニストップ（約1800店舗）やスーパーマーケット、ドラッグストアなどで先行販売され、3月1日からは全国の「ねこねこ」併設店舗でも取り扱いが開始されます。参考小売価格は各260円（税込）です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026012705.html