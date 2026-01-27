藤本美貴、次女の6歳誕生日を報告 家族ショット披露＆“ハローキティ”のバースデーケーキでお祝い「プリンセス可愛いです」「素敵なファミリー」 夫は庄司智春
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）の妻でタレントの藤本美貴（40）が26日、自身のインスタグラムを更新。“おまめちゃん”こと次女が6歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族でのお祝いショットやバースデーケーキの写真を公開した。
【写真】「プリンセス可愛いです」次女の6歳の誕生日に家族ショットを披露した藤本美貴＆庄司智春夫妻 ※3枚目
藤本は「待ちに待った6歳のお誕生日」と書き出し、「おまめちゃんもテンション上がって なんだか朝から照れくさそうでした」「6歳かぁ〜あっという間に大きくなるなぁ〜うれしいけど寂しい」と成長への思いをつづった。続けて、「これからも失敗を恐れずにマイペースに沢山のことにチャレンジして欲しいな」「愛してるよ 産まれてきてくれてありがとう」と、母としての温かなメッセージを添えている。
投稿には、部屋に飾られた「HAPPY 6 BIRTHDAY」のバルーンを背景に、ドレス姿の次女がポーズを決める写真や、ハローキティをモチーフにしたバースデーケーキの写真、さらに家族そろっての記念ショットなどが公開されている。ケーキにはピンクを基調としたデコレーションが施され、特別な一日を彩る可愛らしい仕上がりとなっている。
この投稿にフォロワーからは「happy birthday 素敵な一年になりますように」「お誕生日おめでとうございます」「かわいいケーキがどこのか気になる！」「プリンセス可愛いです」「素敵なファミリー」「おまめちゃんにとって素敵な一年になりますように」など、祝福の声が数多く寄せられている。
藤本と庄司は、2009年7月に結婚。12年3月に長男（13）、15年8月に長女（10）、20年1月に次女が誕生している。
