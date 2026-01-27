劇場版『チェンソーマン』新たな特典配布へ 第8弾はデンジ＆レゼのビジュアルカード
アニメ『チェンソーマン』の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日公開）入場者プレゼント第8弾が発表された。原作者・藤本タツキ描き下ろしのデンジ＆レゼのビジュアルカードで、31日より配布される。
【画像】エモい！エプロン姿のレゼ 配布される特典のビジュアルカード
同作は、全国421館にて公開され、公開初日は観客動員数27.2万人、興行収入4.2億円を突破。公開初日の段階で配給の東宝は最終興収50億円を狙える好スタートと説明していたが、その想定を超える大台興収50億円を公開1ヶ月も待たずに突破する大ヒットとなっていた。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックス累計3400万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、ファンからの人気も高く、テレビアニメの最終回からつながる物語として映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が展開される。
なお、『レゼ篇』の続編となる『チェンソーマン 刺客篇』が制作されることが決まっている。
