豊嶋花＆山中柔太朗、“恋の刺客”出演 『黒崎さんの一途な愛がとまらない』第4話あらすじ
俳優の豊嶋花と山中柔太朗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（毎週火曜 深0：24）の第4話が、きょう27日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】Sakurashimejiの歌に感激する豊嶋花＆山中柔太朗
原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）。おにぎり屋の女子高校生・白瀬小春（豊嶋）と恋に不器用な天才小説家・黒崎絢人（山中）の突拍子もないプロポーズから始まる猪突猛進な愛を描く。恋愛経験ゼロのピュアな2人がつむぐポップで甘くて思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー。
小春への気持ちが止まらない黒崎さんは、小説の授賞式のスピーチで、会場にいた小春に「大好きです」と公開告白。人気作家と女子高生のロマンスに世間はたちまち大騒ぎとなる。小春は週刊誌から追われる身となり、しつこく付きまとう記者から小春を守ろうとした黒崎さんが大事な右手をケガしてしまう。
責任を感じた小春は、右手が使えない黒崎さんのために小説の代筆を買って出る。おにぎり屋が定休日の時だけ黒崎さんのマンションで代筆を行う小春は、広いリビングに圧倒されたり、眼鏡をかけてお仕事モードの黒崎さんにキュンとしたり。黒崎さんの着替えを手伝いながら、初めて見る大人の男性の体にドキドキする。
「実は僕は温かい家庭に憧れがあって」と、小春に幼少期の思い出を語る黒崎さん。子どもの頃に母が亡くなり、その後すぐに父が再婚。新しい母との間に弟が生まれてからは、父がつくった新しい家庭になじめず、さびしい思いをしたという。知れば知るほど黒崎さんのことが気になってしまう小春。小春は自分の気持ちに気付き始める。
そんな中、黒崎さんの小説の映画化が決定。黒崎さんのスキャンダルを恐れる担当編集者・桐矢圭吾（稲葉友）は、小春と黒崎さんの仲を邪魔しようとする。小春に予期せぬ恋のライバルが出現。おにぎり屋にも思わぬ刺客がやってくる。ピュアな２人の恋に嵐が吹き荒れる。
