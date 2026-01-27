たくろう、トヨタとのコラボ動画ついに実現 リングアナをベースにした新ネタ
トヨタ自動車は、『M-1グランプリ2025』王者・たくろうとのコラボ動画を27日より、同社公式SNSで公開する。
【動画】M-1王者たくろうが“世界に誇る”トヨタと企業初コラボ！赤木は優勝賞金をシエンタに！？
トヨタと「たくろう」のコラボは、たくろうがM-1で披露した「リングアナ」をきっかけに実現。1本目の漫才で「世界に誇る…トヨタ自動車！」とトヨタについて触れ、会場の大爆笑を誘った。勢いそのままに、たくろうのM-1優勝が決まると、直後にはトヨタが公式Xで、たくろうの優勝を祝福した。そこから、たくろうとトヨタのコラボ企画を期待する声も多く寄せられ、今回のコラボ実現となった。
今回のコラボ動画は、爆笑をさらった「リングアナ」をベースにした、新ネタ。きむらバンドの夢を叶えるべく、トヨタが本物の格闘技用リングと豪華なリングアナ衣装が用意された。きむらバンドの堂々としたマイクパフォーマンスとは対照的に、「え、何？は、始まり……ますでいいのかな？」と、王者らしからぬ史上最もおどおどした赤木裕のコールで、トヨタが備える最新の安全技術をシュールに紹介する。
【動画】M-1王者たくろうが“世界に誇る”トヨタと企業初コラボ！赤木は優勝賞金をシエンタに！？
トヨタと「たくろう」のコラボは、たくろうがM-1で披露した「リングアナ」をきっかけに実現。1本目の漫才で「世界に誇る…トヨタ自動車！」とトヨタについて触れ、会場の大爆笑を誘った。勢いそのままに、たくろうのM-1優勝が決まると、直後にはトヨタが公式Xで、たくろうの優勝を祝福した。そこから、たくろうとトヨタのコラボ企画を期待する声も多く寄せられ、今回のコラボ実現となった。