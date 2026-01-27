ÀÄ³ØÂç¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡¡¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ÖÊ¿¾¾¡¢ÈÓÅÄ¤ÏÍèÇ¯¤ÎÀÄ³Ø¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¨¡¼¥¹¡¢¼çÎÏ¡×¡¡º£¸å¤Ï2.1¤ÎÊÌÂç¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì
Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç3Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤¬25Æü¡¢Îý½¬µòÅÀ¤È¤¹¤ëÁêÌÏ¸¶¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¡¢JRÊ¥ÌîÊÕ±Ø¼þÊÕ¤ÇÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò³«ºÅ¡£Ìó3Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯·ãÁö¤ò¤ß¤»¤¿¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤òÃ´¤¦¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯Ï¢Â³²Ö¤Î2¶è¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹õÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬Ï©¤Ç5¶è»³¾å¤ê¤Ë½ÐÁö¡£ÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºµ¯ÍÑ¤Ë¤ÏÂ¾¹»¤â¶Ã¤¯À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ãÁö¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¶è´ÖµÏ¿¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¡£ÂçµÕÅ¾·à¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò±ýÏ©Í¥¾¡¡¢Áí¹çÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¡ÖºÇ½ª³ØÇ¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿À¼¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î2Ç¯´Ö¤è¤ê1ÈÖÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢¹õÅÄÁª¼ê¤ÏÂ´¶È¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢4¶è¤òÁö¤Ã¤¿Ê¿¾¾µýÍ´Áª¼ê(3Ç¯)¡¢2¶è¤ÎÈÓÅÄæÆÂçÁª¼ê(2Ç¯)¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Æ¡¢¡ÖÊ¿¾¾¡¢ÈÓÅÄ¤ÏÍèÇ¯¤ÎÀÄ³Ø¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¤¤ï¤æ¤ë¥¨¡¼¥¹¡¢¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£º£¸å¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ÈÄï¤ÎÁ³(2Ç¯)¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò»°Âç±ØÅÁ¤òÁö¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÏÂ´¶È¸å¤ËGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¶¥µ»¤òÂ³¹Ô¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÀ¤³¦¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¡ÖÂç³Ø¤À¤È1Ç¯¤«¤±¤ÆÈ¢º¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤Ï¡¢È¢º¬¤Î´¶¤¸¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Ï2·î1Æü¤ÎÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¡£¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¸å¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤Þ¤À¾¯¤·»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä¥±¥¬¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÏÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£