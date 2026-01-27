¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù»Ë¾å½é¡¦²ñ¾ì¸ÂÄê¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤Ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È17¿Í¤Î»²²Ã¡ã¥¨¥ô¥¡¥Õ¥§¥¹¡ä
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¡ÖEVANGELION:30+¡¨ 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION¡×¡Ê¥¨¥ô¥¡¥Õ¥§¥¹¡¡2·î21Æü¡Á23Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê³«ºÅ¡Ë¤Î¿·¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë2·î22ÆüSTAGE AREA¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÚDAY2 UNION PART¡ÛÆâ¤Ç¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥È½Ð±é ¥¹¥Ô¥ó¥¢¥¦¥È ¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ(²¾)¡×¤Ë·×17Ì¾¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡ªÀ¼Í¥17¿Í¡¡¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Ï½ïÊý·ÃÈþ¡ÊÄö¥·¥ó¥¸Ìò¡Ë¡¢ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¡Ê¥ì¥¤Ìò¡Ë¡¢µÜÂ¼Í¥»Ò¡Ê¼°ÇÈ¡¦¥¢¥¹¥«¡¦¥é¥ó¥°¥ì¡¼Ìò¡Ë¡¢ºäËÜ¿¿°½¡Ê¿¿´õÇÈ¡¦¥Þ¥ê¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ê¥¢¥¹Ìò¡Ë¡¢»°ÀÐ¶×Çµ¡Ê³ë¾ë¥ß¥µ¥ÈÌò¡Ë¡¢»³¸ýÍ³Î¤»Ò¡ÊÀÖÌÚ¥ê¥Ä¥³Ìò¡Ë¡¢ÀÐÅÄ¾´¡Ê½í¥«¥ò¥ëÌò¡Ë¡¢Î©ÌÚÊ¸É§¡ÊÄö¥²¥ó¥É¥¦Ìò¡Ë¡¢´ä±ÊÅ¯ºÈ¡ÊÁêÅÄ¥±¥ó¥¹¥±Ìò¡Ë¡¢´äÃË½á»Ò¡ÊÆ¶ÌÚ¥Ò¥«¥ê/Îë¸¶¥Ò¥«¥êÌò¡Ë¡¢Ä¹ÂôÈþ¼ù¡Ê°Ë¿á¥Þ¥äÌò¡Ë¡¢Í¥´õÈæÏ¤¡ÊÆü¸þ¥Þ¥³¥ÈÌò¡Ë¡¢ÂçÄÍÌÀÉ×¡Ê¹âÍº¥³¥¦¥¸Ìò¡Ë¡¢Âç¸¶¤µ¤ä¤«¡ÊÄ¹ÎÉ¥¹¥ß¥ìÌò¡Ë¡¢°ËÀ¥çýè½Ìé¡ÊËÌ¾å¥ß¥É¥êÌò¡Ë¡¢¾¡°ÉÎ¤¡ÊÂ¿Ëà¥Ò¥Ç¥Ìò¡Ë¡¢»³»û¹¨°ì¡Ê²Ã»ý¥ê¥ç¥¦¥¸Ìò¡Ë¤Î17¿Í¡£°ìÉô¥¥ã¥¹¥È¤Ï¼ýÏ¿½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NERVËÜÉô¤Ç´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡¢¤È¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë¤è¤ê°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤¢¤ë»ö·ï¡£¤ä¤¬¤ÆWILLE(¥ô¥£¥ì)¥¯¥ë¡¼¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¡Ä²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¡È¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡É¥¹¥Ô¥ó¥¢¥¦¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î·ëËö¤Ï¡ÄÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬ËÂ¤°·ëËö¤ò²ñ¾ì¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÅ¨ÀÀ¸Ì¿ÂÎ¡È»ÈÅÌ¡É¤¬½±Íè¤·¤¿À¤³¦¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢¿ÍÎà¤¬¡È»ÈÅÌ¡É¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ëÈÆÍÑ¿Í·¿·èÀïÊ¼´ï¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤È¿ÍÎà¤Î±¿Ì¿¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡1995Ç¯¤«¤é1996Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢2007Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¡£¡Ø¡§½ø¡Ù¡Ø¡§ÇË¡Ù¡Ø¡§£Ñ¡Ù¤Î3ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤¿´°·ëÊÔ¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
