プロ野球・ロッテの益田直也投手が27日、ZOZOマリンスタジアムで自主トレを公開。この日試したある球種について語りました。

キャッチボールの最後、強めに投げ込んだ益田投手。そこではストレートだけでなくカットボールを交えました。

「2016年とかはこれ(カットボール)を基本で投げていた。真っすぐよりカットの方が多いぐらい」と、かつてメインの球種として使っていたボールを再び投げ込んだ益田投手。「感覚さえ思い出せれば投げられる球」と語ります。

益田投手は「(多投すると)真っすぐが良くなくなるのであんまり投げたくない球種。それに失敗するとホームランなど長打が出やすい」と、近年は使用していなかった理由を告白。しかししばらく投げていなかったことで「いったん(相手打者の)イメージから消えていると思う」と続け、「自分の得意ボールではあったので、ちょっと今年は使うかもしれない」と復活を匂わせました。

通算250セーブまではあと“2”と迫っていますが、新たに就任したサブロー監督は益田投手にクローザーの地位を確約せず。そのことについては「自分がそこ(9回)で投げることが決まっていると思ってやってきたことはない。毎年毎年、若い子に負けずに競争と思ってやってきたので、そこは別に何とも思ってない」と自らの力で勝ち取ることを強調。

「ただ、昨季が良くなかったのでアピールは必要かなと思う。しっかりやっていきたい」と、キャンプやオープン戦を通じて信頼を勝ち取る姿勢を示しました。