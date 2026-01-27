京アニ新作『二十世紀電氣目録』7月テレビ放送開始 Netflix世界独占配信
京都アニメーション制作の新作テレビアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』が、7月よりテレビ放送、Netflixにて世界独占配信されることが決定した。
【動画】どんなアニメ？京アニ新作『二十世紀電氣目録』最新PV
同作は、今ある歴史とは異なり蒸気機関だけが発達した20世紀初頭の京都を舞台に、“電氣の時代”をともに夢見た兄を亡くし失意の中にいる少年と、亡き母への憧れと後悔を胸に信心深く生きる少女の出会いをきっかけにはじまる冒険奇譚。『二十世紀電氣目録』の秘密を巡り、登場人物たちが過去の後悔と向き合いながら、かつての夢と自分自身を取り戻していく＜再生＞の物語となっている。
Netflixでの世界独占配信は、本日開催されたNetflixの2026年配信作品を一挙にご紹介するNetflixラインナップ発表会「Next on Netflix 2026」内にて発表され、合わせて世界配信ビジュアルも解禁。主人公・坂本喜八とヒロイン・百川稲子が描かれた新規ビジュアルは、本作の見どころの一つでもある美術背景へのこだわりも垣間見える仕上がりになっている。
監督を務める太田稔(京都アニメーション)は、『響け！ユーフォニアム３』楽器作画監督や京都アニメーション作品で演出などを担当し、話題になった話数を多く手掛ける気鋭の演出家で、本作が初監督作品となる。
シリーズ構成には『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』シリーズの脚本や『バキ』のシリーズ構成・脚本を務める浦畑達彦、キャラクターデザイン・総作画監督には『劇場版 Free!-the Final Stroke-』キャラクター設定や総作画監督を務める岡村公平、世界観設定には『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』シリーズや、『ガールズ&パンツァー』の考証・スーパーバイザーを務める鈴木貴昭、音楽には、今回アニメーションの劇伴制作は初めてとなる湖東ひとみが起用された。
■スタッフ情報
原作：「二十世紀電氣目録」結城 弘（KAエスマ文庫/京都アニメーション）
監督：太田稔
シリーズ構成：浦畑達彦
キャラクターデザイン・総作画監督：岡村公平
世界観設定：鈴木貴昭
音楽：湖東ひとみ
アニメーション制作：京都アニメーション
■キャスト
坂本喜八：内田雄馬
百川稲子：雨宮天
【動画】どんなアニメ？京アニ新作『二十世紀電氣目録』最新PV
同作は、今ある歴史とは異なり蒸気機関だけが発達した20世紀初頭の京都を舞台に、“電氣の時代”をともに夢見た兄を亡くし失意の中にいる少年と、亡き母への憧れと後悔を胸に信心深く生きる少女の出会いをきっかけにはじまる冒険奇譚。『二十世紀電氣目録』の秘密を巡り、登場人物たちが過去の後悔と向き合いながら、かつての夢と自分自身を取り戻していく＜再生＞の物語となっている。
監督を務める太田稔(京都アニメーション)は、『響け！ユーフォニアム３』楽器作画監督や京都アニメーション作品で演出などを担当し、話題になった話数を多く手掛ける気鋭の演出家で、本作が初監督作品となる。
シリーズ構成には『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』シリーズの脚本や『バキ』のシリーズ構成・脚本を務める浦畑達彦、キャラクターデザイン・総作画監督には『劇場版 Free!-the Final Stroke-』キャラクター設定や総作画監督を務める岡村公平、世界観設定には『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』シリーズや、『ガールズ&パンツァー』の考証・スーパーバイザーを務める鈴木貴昭、音楽には、今回アニメーションの劇伴制作は初めてとなる湖東ひとみが起用された。
■スタッフ情報
原作：「二十世紀電氣目録」結城 弘（KAエスマ文庫/京都アニメーション）
監督：太田稔
シリーズ構成：浦畑達彦
キャラクターデザイン・総作画監督：岡村公平
世界観設定：鈴木貴昭
音楽：湖東ひとみ
アニメーション制作：京都アニメーション
■キャスト
坂本喜八：内田雄馬
百川稲子：雨宮天