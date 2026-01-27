やす子が、1月25日放送の『坂上＆指原のつぶれない店』（TBS系）に出演。意外な能力の高さと素のままの姿が話題を集めている。

この日、やす子が向かったのは、仙台駅ビルにある創業70年以上の大衆食堂「半田屋」。24時間営業で、セルフサービス方式、常時80種類以上のおかずを扱う人気店だ。

「番組の恒例企画で、芸能人が実際にアルバイトに挑戦する内容です。これまで、このコーナーでは元乃木坂46・松村沙友理さんの仕事ぶりが注目されてきましたが、産休中のため、今回はやす子さんが代役を務めることになりました」（芸能記者）

じつはやす子には、深夜営業のカフェでアルバイト中、食洗機をゴミ箱と勘違いして生ゴミを入れて壊し、クビになったという過去がある。そのため、スタジオではヒロミから「これ無理だよ、やす子には」と心配の声も上がっていた。

そんななか、やす子がおもに担当したのがレジ打ち。客がトレーに載せた小皿を見て瞬時に料理を判断し、レジ画面のメニューボタンを選択する必要がある。ところが、ボタンの位置がなかなか覚えられず、序盤は大苦戦。レジが詰まり始めたため、ここでいったん “見学” に回ることになった。

「ただ、やす子さんはその時間を無駄にしませんでした。料理が並んだディスプレイの前に立ち、見た目と値段を必死に暗記し始めたのです。再びレジに戻ると、『マカロニサラダが1点、ひじきが1点……』と読み上げながら、落ち着いて会計をこなしていました」（同）

正午のピーク時には客が一気に集中したが、最終的に285人をさばき切る結果に。VTRを見ていた指原莉乃も「シゴデキでしたね」と太鼓判を押した。

放送後には、半田屋の公式Xも《ガチバイト本当にありがとうございました！》と感謝の投稿をおこなっている。

最近のやす子といえば、“毒舌キャラ” としての発言が賛否を呼んでいた。放送作家が語る。

「やす子さんは、1月12日放送の『欽ちゃん＆香取慎吾の 第101回全日本仮装大賞』（日本テレビ系）で、常連出場者に『今日とんでもなくつまらなかったです』と辛口コメントをしたり、1月10日放送の 『逃走中〜トリプルミッションインポッシブル〜』（フジテレビ系）ではKEY TO LIT・猪狩蒼弥さんに『爪痕残そうとしてるのがキツイ』と毒を放ったりしていました。

ただ、今回のような自然体の姿には好印象を持つ人が多いことがわかりました。ですから、わざわざ “悪やす子” を出さなくてもいいのではないかと思いますね」

Xでも《働きっぷり すごかった》《普通にこの路線でいい》と好意的な声が相次いでいる。彼女の “正解” が、はっきり見えた回だった。