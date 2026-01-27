1月26日、トークバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）が放送され、ゲストに、2月6日に公開される映画『ほどなく、お別れです』で共演したSnowManの目黒蓮と、女優の浜辺美波が登場した。2人がトークを繰り広げるなか、目黒の近影が話題となっていた。

この日は『浜辺美波＆目黒参戦!!憧れの人と初対面SP!!』と題し、2人の学生時代や、モテ期のエピソードなど、知られざるディープな情報を深掘りしてトークが展開された。2人の会いたい人も登場し、大盛り上がりとなった。

「スタジオに登場した目黒さんは、黒いスラックスに茶色のシャツを着用していました。椅子に座ってトークをする際には、頬やフェイスラインがすっきりした印象で、多忙を極める目黒さんの姿に視聴者も釘づけになっていました」（テレビ局関係者）

オンエア中からXでは、目黒の細すぎる姿に心配の声が寄せられていた。

《目黒蓮くんガリガリなってるやん》

《目黒くん、ウエストほっそ》

《やっぱりsilentの時に比べてめめ痩せたよなあ 顔がシュッとしてる》

多忙を極める目黒。そんな彼のスタイルに不安が抱かれたようだ。

ここ数日、映画のプロモーションで多数の番組に出演している目黒。そんななか、1月25日に放送された『日曜日の初耳学』（TBS系）では、忙しすぎるからこその悩みを吐露していたという。

「この日の放送では、なかやまきんに君がお悩み別に、効果的なトレーニング法やダイエットについて教える企画がオンエアされました。そのなかで目黒さんは、『忙しさでどうしても食事がおろそかになってしまう』と食事について悩んでいることを告白しました。食べてからすぐエネルギーになる食事は何かと、きんに君へアドバイスを求める場面がありました」（前出・テレビ局関係者）

2025年は、Snow Manとして初のスタジアムツアーが開催。さらに、ドラマや映画などの俳優業も引っ張りだこだった。テレビで見ない日はないと言ってもいいほど、活躍がとまらない。

「目黒さんは、2026年から『SHOGUN 将軍』シーズン2へ出演するため、長期間の海外での撮影が予定されています。そのため、Snow Manとしてのグループ活動は一時休止することを発表しました。目黒さんはすでに出国していて、撮影に集中モードとなっています。海外でも、しっかり食事を取って体力を保持してほしいものです」（芸能プロ関係者）

きんに君のアドバイスで、撮影を無事に終えることができるか。