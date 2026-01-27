26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演したロッテ・サブロー監督が、投手陣について言及した。

ロッテは昨季チーム防御率はリーグワーストの3.60と苦しみ、投手陣の立て直しが求められる。サブロー監督は「黒木コーチと小林宏之、コーディネーターに建山さんがいて、僕は信頼しているので。なんとかしてくれるんじゃないかなと思います」と自信を見せる。

同番組に出演した野村弘樹氏は「そこら辺は口出しする？」と話を振ると、サブロー監督は「わからないので、口出さないです」とキッパリ。野村氏は続けて「開幕だけは決めてますか？」と質問すると、サブロー監督は「開幕は決めさせてもらいたいなと思っているんですけど」と回答。

さらに野村氏は「開幕投手は決まっていますか」とぶつけると、サブロー監督は「ほぼほぼ決まっています（投手コーチ陣に）伝えています。う〜んと言われた人もいましたけど、そこはお願いしますということで。（選手）本人には伝えていないです。（伝えるのは）ギリギリだと思います」と予想した。

ロッテは昨季まで3年連続で小島和哉が開幕投手を務めているが、今季はどの投手が大役を務めるのか注目だ。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』