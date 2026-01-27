【2026年1月】20代に人気の「LINEマンガ」1月5日〜1月18日ランキングベスト10 - 25周年を迎えるジャンプ人気作がランクイン!
マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年1月5日〜1月18日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代女性編1位『枯れた花に涙を』(Gae/LINEマンガ)
○20代男性編
1位は『勇者パーティを追い出された器用貧乏 〜パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る〜』、第2位は『BLEACH』、第3位は『アカデミーの天才剣士』がランクイン。
○20代女性編
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『うるわしの宵の月』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。
○Pick Up!
今回のピックアップは、20代男性編2位、20代女性編7位にランクインした『BLEACH』(久保帯人/集英社)。
集英社『週刊少年ジャンプ』にて2001年から2016年まで連載されたバトルアクション漫画で、コミックのシリーズ累計発行部数は1億3000万部。2004年よりTVアニメが放送され、長編劇場アニメも4作、実写映画化も果たしています。2026年は原作25周年イヤー、さらにTVアニメ最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』が放送予定と、さらに注目が集まる人気作です。
LINEマンガでは、1月1日より1週間限定で『BLEACH モノクロ版』の全話無料キャンペーンを実施。改めて読み返すファンや、クライマックスに向けて初めて読む方など、SNSでも大きな盛り上がりを見せました。現在も、3月14日までの期間限定で死神代行編と尸魂界編の187話を無料で読めるキャンペーンを開催中。2026年の"BLEACH YEAR"を全力で楽しむために、今からでも追いつける嬉しい企画です。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。
