戸田恵梨香、細木数子役オファーに本音 最終回台本に物申していた裏話も「このドラマを通じて何を訴えたいんですか」
【モデルプレス＝2026/01/27】女優の戸田恵梨香が1月27日、都内で開催されたNetflixラインナップ発表会「Next on Netflix 2026」に、瀧本智行監督、斎藤工、松本優作監督らとともに出席。台本の内容に納得がいかなかった戸田が、瀧本監督に詰め寄ったエピソードが明かされた。
【写真】「そっくり」と話題の細木数子演じる戸田恵梨香
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師・細木数子の半生を描くNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」のトークパネルには、細木役の戸田と瀧本監督、モデレーターの岡野真紀子氏が登場。椅子に座り、「地獄に堕ちるわよ」の一言で姿を現した戸田は「こんなに恥ずかしい登場の仕方、これまでなかった」と赤面すると、「数子として出ればいいのか戸田恵梨香として出ればいいのか、本当に迷いに迷って今も熱くてしょうがない」と恥ずかしそうに手で顔を扇いだ。
また、オファーを受けた際の心境を聞かれると「どうしちゃったんだろうと思って（笑）。体格ももちろんそうですし、年齢だったり、全てにおいて私には似ても似つかない女性だったので、まさかそれを私がやるなんて思わなかった」と吐露。「とにかく不安になったんですけど、岡野さんが『細木数子さんのしゃべり方だったり体格だったり、いろんなことを真似しなくていいです』と。『戸田さんが思うそのままをしてくれればいいです』という風に伝えてくださったことがすごく勇気になって。1話を読んでも『こんなに面白い台本はないな』というぐらい魅了されてしまったので、真似をしなくてもいいんだったら、無責任にこの話に乗ってみたいなと思ってやらせていただきました」と続けた。
戸田演じる細木については、瀧本監督が「ついこの間、完成したばかり」と言いつつ、「最終回の戸田恵梨香と伊藤沙莉との対決。最後の15分間は我ながら震えながら見ておりました」と絶賛。戸田は「嬉しい。私が迷いに迷って本番を進めてしまったシーンでした」と振り返った。
着物姿の戸田がモニターに映し出されると、瀧本監督は「衣装合わせをする時に、最終回の台本が準備稿といって、まだ決定ではない台本がありまして。僕自身納得はしていなかったんですが、まだ半年先のことだからと思って、戸田さんにも読んでいただいた」と告白。「戸田さん自身がまったくその本に納得されていなかったようで、このまんま、衣装のこととか扮装のこととかもなんも関係なくズカズカズカって現れて、『監督、プロデューサー、このシナリオでいいんですか。最終回はこれでいいんですか。これで終わっていいんですか。あなた方はこのドラマを通じて何を訴えたいんですか』って詰められまして。目がものすごい怖くて。衣装はこんな感じですから、“極妻”の岩下志麻さんが拳銃構えて来た調子でして。僕もプロデューサーもアワアワアワってなった」と暴露した。
戸田は「覚えてますけど、その衣装だったことは覚えていなくて。直前に岩下志麻さんの映画もめちゃめちゃ観ていたので、入っちゃったかもしれないです（笑）」と苦笑。続けて「細木さんの本とか動画だったりだとか、いろんなものを読み漁っていくと、脚本で描かれていることが穏やかな感じに少し思えて。『どうせこの人をやるんだったら激しくやりたい』という気持ちがすごく湧いたんですね。だから、楽しみなのと、もっと激しくしたいという欲みたいなものが出てきて、『どこまでこれでできるんだろう』という不安を抱えた記憶があります。それでたぶん必死になっちゃったのかなと思いますね、当時」と自己分析した。
そして瀧本監督が「きっと色眼鏡を持って観られる方も大勢いらっしゃると思いますし、怖いもの見たさで逆に観たいという人もいらっしゃるでしょう」と語ると、戸田も「監督のおっしゃる通り、色眼鏡で観られ、斜に構えられて観る方の方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思う」とした上で、「見進めていくと、どんどん本当の細木数子というのが出てきて、どんどん崩れ落ちて、細木数子自身は何を思って生きていたのか、何を抱えていたのかということが見えてくると思う」とコメント。「あれだけたくさんの方から嫌われてしまった存在だったけれども、その人には大きなものが抱えられていて、すごく孤独を抱えていたんだということも感じられたりとかして。暴露されていること、テレビで見てきたこととはまた違う側面の細木さんが見えて来ると思うので、最後まで楽しんでいただけたらなと思います」と呼びかけた。（modelpress編集部）
◆戸田恵梨香、細木数子役オファーの心境
◆戸田恵梨香、最終回台本に物申す
