¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/27¡Û¾¯½÷»þÂå¤Î¥Á¥§¡¦¥¹¥è¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥¤¡Ù¡ÊABEMA¡¿Ëè½µ·îÍË¡¦²ÐÍË Ìë11»þ30Ê¬¡Á¡¿Á´12ÏÃ¡Ë¤ÎÂè11ÏÃ¤¬26Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¯½÷»þÂå¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¥¥¹À£Á°
Æ±ºî¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤ÎÊÛ¸î»Î¥á¥ó¡¦¥»¥Ê¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥È¡¦¥é¥¤¥¯¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¾¯½÷»þÂå¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¹¥è¥ó¤¬ÊÛ¸î»Î¤Î¥á¥ó¡¦¥»¥Ê¤ò±é¤¸¡¢¡Ø100Æü¤ÎÏº·¯ÍÍ¡Ù¤ä¡Ø¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤¬¥È¡¦¥é¥¤¥¯¤ò±é¤¸¤ë¡£
11ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥¯¤Î²È¤«¤é²¡¼ý¤µ¤ì¤¿Êª¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¤Î¥Ô¥¢¥¹¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£¤½¤Î¥Ô¥¢¥¹¤Ï¡¢¥Ø¥¸¥å¡Ê¥Á¥§¡¦¥Ò¥¸¥ó¡Ë¤¬¥é¥¤¥¯¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÂ£¤Ã¤¿¥Ú¥¢¤Î¥Ô¥¢¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼Ö¤Î»ö¸Î¤ÇÆþ±¡Ãæ¤Î¥¸¥§¥Ò¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¡Ë¤Î°Õ¼±¤âÌá¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾Úµò¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¥»¥Ê¤Ï¥Ø¥¸¥å¤òÁÜºº¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥¤¥¯¤ÎÁÜºº¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤¤¤¿¸¡»ö¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ç¥ó¥®¥å¥ó¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥»¥Ê¤È¥é¥¤¥¯¤â¡¢Ë´¤¥¦¥½¥ó¡Ê¥¢¥ó¡¦¥¦¥è¥ó¡Ë¤¬¾ïÆüº¢¤«¤é½¬´·¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Ï¿²»¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃæ¤Ë¡¢»ö·ï¤ÎÌë¤Î¿¿¼Â¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¡£¤½¤·¤Æ¥¦¥½¥ó¤¬CD¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²òÆÉ¤·¡¢Ï¿²»¥Ç¡¼¥¿¤Î°Å¹æ¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£»ö·ï¤Ï¡¢¤½¤ÎÌë¾×Æ°Åª¤Ë¥é¥¤¥¯¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¥Ø¥¸¥å¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¥¦¥½¥ó¤È¤Î¾×ÆÍ¤¬È¯Ã¼¤Ç¡¢·ã¤·¤¤¸À¤¤¹ç¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«½ý¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥Ø¥¸¥å¤ò¥¦¥½¥ó¤¬»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢·ã¤·¤¤¤â¤ß¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤òÃÎ¤ê¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¥é¥¤¥¯¡£¤·¤«¤·¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¯¤Æ¤â¿¿¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢¥¦¥½¥ó¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤¬¤Ç¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê¥»¥Ê¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¡£ºÇ¸å¤Ë¥é¥¤¥¯¤Ï¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¥Ø¥¸¥å¤ËÌÌ²ñ¤¹¤ë¡£¥Ø¥¸¥å¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥é¥¤¥¯¤¬¸µ¶§¤À¤Èº¨¤ß¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·¥é¥¤¥¯¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î°¦¤È¤Ï±ó¤¯¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤ò¸«¼é¤ê¡¢±þ±ç¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¹¬¤»¤ò¿´¤«¤é´ê¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°Á°¤ËÊâ¤ß½Ð¤¹¡£
¥é¥¹¥È2ÏÃ¡¢ÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥¯¤Î¡ÖËÜÅö¤Î°¦¤È¤Ï±ó¤¯¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤ò¸«¼é¤ê¡¢±þ±ç¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¹¬¤»¤ò¿´¤«¤é´ê¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡Ö11ÏÃ¸«½ª¤¨¤¿¤±¤ÉÎÉ¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¿ä¤·¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Þ¤¿°ì¤Äµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿²ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥É¥é¥Þ½ªÈ×¤Ç¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤è¡¢¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤ÆÎÞ½Ð¤½¤¦¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥¤¤«¤é¤ÎÌ¾¸À´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¿ä¤·¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ28Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ëºÇ½ªÏÃ¡ÊÂè12ÏÃ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ê¤È¥é¥¤¥¯¤Î2¿Í¤ÎÌ¤Íè¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¿¿ÈÈ¿Í¤¬Êá¤Þ¤êÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥é¥¤¥¯¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ò¤ä¥è¥ó¥Ó¥ó¡Ê¥Á¥§¡¦¥´¥ó¡Ë¤È¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤ÇË»¤·¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÁÛ¤¤¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿¥»¥Ê¤È¥é¥¤¥¯¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¡Ä¡£¥»¥Ê¤Ï¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥¯¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Éã¤ÎÑÍºá¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
