【niko and ...】で大当たり見つけた！ 40・50代が持ちたい「おしゃれ巾着バッグ」

「ちょっとしたお出かけに便利な小さめのバッグが欲しい」「いつものコーデにアクセントをプラスしたい」……。そんなミドル世代にぴったりなのが、コロンとした可愛らしいフォルムの巾着バッグ。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【niko and ...（ニコアンド）】のおしゃれ巾着バッグ。バリエーション豊かなカラーと柄で着こなしのワンポイントになりそうなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

一点投入でコーデに華やぎを与える巾着バッグ

【niko and ...】「オリジナルアソートデザインショルダーバッグ」\3,960（税込）

ドロストでキュッと絞った巾着型のフォルムが特徴のショルダーバッグ。ちょっとしたお出かけに便利なミニサイズは、1つあれば大活躍しそう。公式サイトによると「必要最低限の荷物がすっきりと入ります」とのことで、実用性にも期待。トレンド大本命のレオパード柄にはパールモチーフが付いているほか、ブルーはガーリーなチュール素材、メタリックなシルバーには同色のメタルパーツなど、種類豊富なカラーとデザインを揃えています。

冬ムードを盛り上げるキルトの巾着バッグ

【niko and ...】「オリジナルキルト巾着ショルダーバッグ」\3,300（税込）

冬らしいキルトデザインが、コーデのアクセントになる巾着バッグ。フロントのさり気ないロゴも、可愛らしい雰囲気を漂わせます。こちらもシンプルな無地のほか、キュートなドット柄やトレンド感のあるチェック柄など、豊富なアソートデザインが嬉しいポイント。内側と外側にはポケットが付いており、見た目以上に収納力がありそう。ショルダー紐は取り外しができ、手提げバッグとしても使えます。

