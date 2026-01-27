衆院選（2月8日投開票）が27日、公示され、大阪5区（大阪市此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区）から比例重複で立候補したれいわ新選組の大石晃子共同代表（48）が27日、同市内のJR塚本駅前で、党としての第一声を上げ「物価高対策をまともにせず、さっさと解散してくる高市早苗首相、ぶっ倒すしかありません。高市内閣は大問題があって、本来内閣総辞職ものですよ。解散なんかする前に、内閣総辞職するべきものだった。今の政権は自民党と維新の悪魔合体した政権。このふたつの政党が今、スキャンダルだらけじゃないですか」と、高市早苗首相（64）や自維連立政権への対決姿勢を明確にした。



【写真】大石晃子氏がまさかの少女マンガ化！

大石氏は「高市早苗という名前が、32回も統一教会の文書の中に上がってきたことが報道された。党首討論のテレビ番組で、私はそのことを指摘した。そうすると、高市総理が『あなた、それは名誉毀損ですよ』。と言ってきた。これが今の総理大臣、高市早苗首相の姿ですよ。なにが名誉毀損ですか！」と語気を強めた。



続けて「今の総理大臣が、統一教会と関係があったのか。それが報道され、韓国で取り上げられている。そういう公益性が高くて真実性が高いものに、説明が必要じゃないかと言ったら、名誉毀損だと言ってくる。それが今の総理大臣、大問題じゃないですか。高市早苗のわがまま解散を許してたらいけませんよ！」と追及した。



第一声の場所となったJR塚本駅の反対側では、自民党公認で同選挙区に立候補した杉田水脈（みお）元衆院議員（58）が出陣式を行った。“ニアミス”に闘志を燃やす大石氏は「先ほども杉田水脈さんが第一声をやっていたようですが…裏金議員じゃないですか。衆議院選挙で、裏金議員の立候補が37人を超えているという。反省もないんですね。高市総理がテレビ討論で『裏金議員だって働かせてあげてください』と。こんな状況が許せますか？」と強調した。



怒りの矛先は、日本維新の会にも向く。「維新は国保逃れが大問題になっている。脱法スキームを使って国保逃れをして、安い社会保険料を適用していた。どこが身を切る改革ですか。本性をさらけ出している。ひとつは統一教会と裏金問題、もうひとつの維新は国保逃れ。こういう政権が成り立っていることが異常事態。堂々と解散できるということ自体が異常事態ですよ」と厳しく批判した。



大石氏は「れいわ新選組の議席を増やして、こういう者たちに闘っていく野党の再生が必要」と支持を呼びかける。「消費税廃止、今すぐつなぎの現金10万円給付、社会保険料は国のお金で引き下げる。今すぐできる少子高齢化対策、戦争ビジネスに加担しない。そういった国を、みなさんとつくっていきたい」と公約や主要政策を訴えた。



山本太郎代表（51）が、健康上の理由で参院議員を辞職した。“魂”を受け継ぎ、党首討論会などに出席する大石氏は「れいわ新選組としても大ピンチ。党の存亡がかかっているとともに、日本社会の大きな針路がかかっているという責任を私は感じている。れいわ新選組をつぶすわけにはいかない。それをかけた選挙戦として、自分のできることをやっていこうと思います。代表の表の活動が休止になりますので、全国にれいわ新選組がいるんだっていうことを訴えていかなければなりません」と重圧も背負う。



山本氏の代わりに櫛渕万里共同代表（58）、高井崇志幹事長（56）とともに全国を回るため、地元での選挙運動は制限される。「ピンチと言えばピンチかもしれませんが『あなたがれいわ新選組の国民運動に参加してください』と全国に言ってまわり、私の熱がどれだけ全国に波及するか。私がこの大阪5区でいなくとも、私の熱が支持者のみなさんに伝わり、支持者のみなさんから大阪全体に熱を伝えていただけるか。みんなで戦っていくもの。それでまた、新しい道が開かれるだろうと私は信じております」と前を向いた。



（よろず～ニュース・杉田 康人）