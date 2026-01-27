戸田恵梨香、細木数子役のオファーに驚き「まさか私がやるなんて」
女優の戸田恵梨香が27日、都内で行われたNetflixラインナップ発表会「Next on Netflix 2026」内のNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』トークパネルに、瀧本智行監督と共に出席。細木数子役のオファーがあったときの率直な気持ちを明かした。
【写真】戸田恵梨香も赤面！ 独特の登場シーン
本作は、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子の半生を描く作品。17歳から66歳まで細木数子の波乱の人生を戸田が演じ、転んでもただでは起きない底なしのバイタリティと、欲と高慢が招いた孤独を鮮烈に体現する。
戸田は「あんた、地獄に堕ちるわよ」というナレーションとともに、椅子に座った状態で登場。戸田は「こんなに恥ずかしい登場の仕方、これまでになかった」と笑い「数子として出ればいいのか、戸田恵梨香として出ればいいのか、迷いに迷って今暑くてしょうがないです」と手で自分を扇ぎ、照れ笑いを浮かべた。
細木数子役のオファーがあったときの気持ちを戸田は「どうしちゃったんだろうと思って。体格も年齢もすべてにおいて私には似ても似つかない女性だったので、まさかそれを私がやるなんて思わなかったです」と正直に告白。「どこの世代を描くんだろうって疑問も抱きましたし、とにかく不安になった」と吐露した。その上で戸田は、プロデューサーの岡野氏から「細木数子さんのいろんなことを真似しなくていいです。戸田さんが思うそのままを演じてくれればいいです」と伝えられたことが勇気になったと説明。続けて「1話を読んで、こんなにおもしろい台本はないな、というくらい魅了されてしまった。真似をしなくてもいいんだったら、無責任にこの話に乗ってみたいな、と思ってやらせていただきました」と当時を振り返った。
演じてみた感想を戸田は「1人の人生をお芝居できるって、朝ドラとか大河とか、そういう世界観しかないと思っていたんですけど、こういう機会をいただけて、もう一度1人の人生を生きさせてもらって。生きたな、という感じがすごくしたんです」としみじみ。「台本だと本当は泣いてはいけないところで涙が出てきたり、すごくうれしくなったり。自分が今、細木数子を演じているのか、戸田恵梨香自身が泣いてしまっているのか、どこにいるんだろう？ って分からなくなってしまうような感覚があった」と話し「楽しい人生を生きれてしまったな、という贅沢な時間でした」と役を生きたことを明かした。
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』は、4月27日よりNetflixにて世界独占配信。
