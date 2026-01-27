斎藤工、18歳の新星・望月春希との出会いは「人生のターニングポイント」
俳優の斎藤工が27日、都内で行われたNetflixラインナップ発表会「Next on Netflix 2026」内のNetflix映画『This is I』トークパネルに、松本優作監督と共に出席。本作で主人公を演じた18歳の新星・望月春希との出会いについて語った。
【写真】主演に抜てきされた18歳の新星・望月春希
本作は、タレントのはるな愛が“本当の自分”のあり方を探し求め、その尊厳を掴みとるまでの勇気と再生、人生を変えた医師との出会いを実話を基に描いた作品。主演を望月が演じ、主人公に大きな転機をもたらす医師・和田耕治を斎藤が演じる。
主人公を演じた望月について斎藤は「Netflixの作品でもそれ以外の映画でもドラマでもそうなんですけど、そこで生まれる新星、ライジングスター。その人自身が作品を包み込み、宿る光になる奇跡みたいな…それはもしかしたらこの作品しかない、というような輝きが、この人にはあるな、とお会いしたときに（思った）」としみじみ。「すごく眩しくて。もちろん役割としては果てしなくさまざまなものを背負わないといけないんですけど、それを凌駕（りょうが）する本質的な強さみたいなものも同時に持ち合わせてくれていた」と語った。
さらに斎藤は自身が演じた和田について「はるな愛さんという1人の人に出会ったことによって、和田先生の人生もそこからさらに変化していく」と説明。その上で「僕にとっても望月さんと対峙（じ）してお芝居をする上で『この人との出会いが自分の人生のターニングポイントだった』と思えるような瞬間がありました」と明かした。
斎藤は「完成したものをはるな愛さんと愛さんのお母さま、和田先生のご家族と一緒に見させていただいて。見終わった後に両家とも涙をされて、抱き合っていたんです。僕はそれがこの作品の生まれた理由であり、ゴールでもあるなと思ったんです」と思いを告白。「全世界に届ける前に、一番届くべき人たちに届いたんじゃないかなと思っております」と続け「この作品は、はるな愛さんの物語であると同時に、はるな愛さんの夢を支えることが夢になった和田耕治という男性の物語でもありますので、みなさんの心の奥に届くことを願っております」とアピールした。
Netflix映画『This is I』は、2月10日よりNetflixで世界独占配信。
【写真】主演に抜てきされた18歳の新星・望月春希
本作は、タレントのはるな愛が“本当の自分”のあり方を探し求め、その尊厳を掴みとるまでの勇気と再生、人生を変えた医師との出会いを実話を基に描いた作品。主演を望月が演じ、主人公に大きな転機をもたらす医師・和田耕治を斎藤が演じる。
さらに斎藤は自身が演じた和田について「はるな愛さんという1人の人に出会ったことによって、和田先生の人生もそこからさらに変化していく」と説明。その上で「僕にとっても望月さんと対峙（じ）してお芝居をする上で『この人との出会いが自分の人生のターニングポイントだった』と思えるような瞬間がありました」と明かした。
斎藤は「完成したものをはるな愛さんと愛さんのお母さま、和田先生のご家族と一緒に見させていただいて。見終わった後に両家とも涙をされて、抱き合っていたんです。僕はそれがこの作品の生まれた理由であり、ゴールでもあるなと思ったんです」と思いを告白。「全世界に届ける前に、一番届くべき人たちに届いたんじゃないかなと思っております」と続け「この作品は、はるな愛さんの物語であると同時に、はるな愛さんの夢を支えることが夢になった和田耕治という男性の物語でもありますので、みなさんの心の奥に届くことを願っております」とアピールした。
Netflix映画『This is I』は、2月10日よりNetflixで世界独占配信。