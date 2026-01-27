『リブート』第1話、TVer再生数500万を突破！ 鈴木亮平が運命に抗い続けるダークヒーロー演じる
鈴木亮平が主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）のTVerでの再生数が500万を突破したことが発表された。
【動画】考察のヒントも盛りだくさん！ 鈴木亮平×松山ケンイチの対談動画
本作は、うそと真実が入り乱れ、怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）決意をする。
1月18日〜1月26日にかけて計測された、TVerにおけるVODのみ（解説放送版を含む）の番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）がこの度500万を突破した。（※）
1月18日の初回放送では、儀堂歩にリブートする前の早瀬陸役を松山ケンイチが演じたことがビッグサプライズとなった。さらに、鈴木亮平と松山ケンイチが早瀬陸という1人の男を演じたシンクロ率の高さも大きな話題に。また、儀堂の顔に変えた早瀬が、永瀬廉演じる冬橋に殴られたところで終わるという衝撃のラストが騒然となった。
日曜劇場『リブート』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。
※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外
※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外
【動画】考察のヒントも盛りだくさん！ 鈴木亮平×松山ケンイチの対談動画
本作は、うそと真実が入り乱れ、怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）決意をする。
1月18日の初回放送では、儀堂歩にリブートする前の早瀬陸役を松山ケンイチが演じたことがビッグサプライズとなった。さらに、鈴木亮平と松山ケンイチが早瀬陸という1人の男を演じたシンクロ率の高さも大きな話題に。また、儀堂の顔に変えた早瀬が、永瀬廉演じる冬橋に殴られたところで終わるという衝撃のラストが騒然となった。
日曜劇場『リブート』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。
※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外
※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外