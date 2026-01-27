昨年の全日本大学野球選手権で８強入りした北海学園大の最速１４７キロ左腕・木村駿太（２２）＝札幌国際情報＝が２７日、北海道ガス野球部の活動に合流した。昨年１０月のドラフト会議で指名漏れを経験した左腕は、２７年ドラフトでの指名を目指して社会人野球で腕を磨く。

涙に暮れた昨年１０月２３日から約３か月。木村が新たな一歩を踏み出した。進路に選択したのは創部９年目を迎える地元の強豪北海道ガス。「寮生活も初めてで少し慣れない部分もあるけど、素晴らしい環境がそろっているのですごい楽しみ」と気持ちを新たにした。

プロ志望届を提出して迎えたドラフト会議では、北海学園大のチームメートである工藤泰己投手（広島４位）、高谷舟投手（オリックス５位）、常谷拓輝内野手（日本ハム育成１位）が指名を受けた。道内初の３人同時プロ入りという快挙に大学内が沸く中、自身は最後まで名前を呼ばれず。複雑な気持ちで同級生が祝福される姿を見届け、帰宅後にこらえていた悔し涙があふれた。

それでも、翌日には同社へ入社の意思を伝えて練習も再開した。ドラフト会議では、高校の同期である仙台大・平川蓮外野手も広島から１位指名。当日はその瞬間が一番印象に残っているといい、「高校で一緒にやってた人は１位指名をイメージしていなかった。何でも出来ないと決めつけるのではなく、高い目標を持ってやることが大事だと感じた」。かつてエースの座を争った球友の活躍にも刺激を受け、再び動き出している。

北海道ガスは、昨季限りで投手２人が勇退。今季の新入部員は木村のみで、工藤賢二監督も「来て欲しいと思ってたのは（大学）２年生くらいから。ずっと言い続けてました。ピッチャーの人数不足というところで、左投手で先発も中継ぎも出来るところを評価している」。首脳陣の期待も大きい。

２年後のプロ入りを視野に入れるが、まずは都市対抗、日本選手権での活躍を目標に掲げる。「（２大大会の）本戦に出ることはチームの最低目標。全ての大会で戦力になりたい」。社会人野球の舞台で結果を残し、高校、大学の同級生４人が待つ舞台にたどり着いてみせる。