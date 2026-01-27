修復を経て公開された張公巷窯の蓮花薫炉。（鄭州＝新華社配信）

【新華社鄭州1月27日】中国河南省汝州市で24日に開かれた学術シンポジウムで、同市にある北宋時代の窯跡遺跡、張公巷窯（ちょうこうこうよう）の出土磁器千点余りが初めて公開された。碗や盤、炉、尊など30種類以上に及び、同遺跡で初めて確認された器形も少なくない。

中でも注目を集めたのは、修復された青釉饕餮文鼎式炉（せいゆうとうてつもんていしきろ）で、日本の大阪市立東洋陶磁美術館が所蔵する高麗青磁鼎形香炉と形状が酷似している。

修復を経て公開された張公巷窯の青釉饕餮文鼎式炉。（鄭州＝新華社配信）

張公巷窯発掘チームを率いた趙文軍（ちょう・ぶんぐん）氏は、青銅礼器を模した鼎式炉は同省平頂山市宝豊県の清涼寺汝官窯（じょかんよう）遺跡でも出土しておらず、現時点で張公巷窯特有のものだと説明。高麗青磁における鼎形香炉の造形は、張公巷窯が源流である可能性が非常に高いとの見方を示した。

趙氏は今回の発見が「過去の文献を検討する上での貴重な実物資料になるだけでなく、北宋末期の高度な磁器製造技術の朝鮮半島への伝播を研究する上での新たな証拠と手掛かりになる」と指摘。これまで文献に依拠してきた東アジアの陶磁器文化交流を実物で裏付ける重要な証拠をもたらしたと語った。

張公巷窯は今世紀初めの発見以来、卓越した美しさと質の高さにより国内外で広く注目を集めてきたが、窯跡の性質や年代、さらに文献に記された「北宋官窯」なのかを巡り、学術界で議論が絶えなかった。

修復を経て公開された張公巷窯の盤口瓶（ばんこうへい）。（鄭州＝新華社配信）

中国古陶磁学会の孫新民（そん・しんみん）会長は「世界で張公巷窯と特定できる完全な形の器物は現時点で2点しかなく、張公巷窯の研究は長らく実物資料の不足という制約を受けてきた」と説明。新たに修復された大量の磁器は中国の官窯体系における同窯の位置付けを明確にする上で、他に替えられない価値を持つと述べた。

研究では、張公巷窯の一部の器物が清涼寺汝官窯の製品と造形面で非常に似ていることも分かった。青釉饕餮文鼎式炉や竜文貼塑磁尊（りゅうもんていそじそん）、方壺（ほうこ）などの形状や構造は、北宋の宮廷所蔵青銅器の図録「重修宣和博古図録」の図版とも酷似していた。趙氏はこれらの研究成果について「いずれも張公巷窯が皇室に直属し、御用磁器を専門に焼成していたことを裏付ける強力な物証になる」と語った。（記者/桂娟、史林静）

修復を経て公開された張公巷窯の貼塑磁尊（ていそじそん）。（鄭州＝新華社配信）