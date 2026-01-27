ジャーナリストの池上彰氏が、２月８日の衆院選投開票日にＹｏｕＴｕｂｅの生配信を行うことが決まった。

「池上彰と増田ユリヤＹｏｕＴｕｂｅ学園 衆院選２０２６ 生配信スペシャル」が同日の午後７時頃からスタート。衆院選の投開票結果を中心に、池上彰氏と増田ユリヤ氏が独自目線での解説で展開する。

池上氏は２０２５年７月の参院選時にテレビの選挙特番を辞退し、「池上彰と増田ユリヤＹｏｕＴｕｂｅ学園」で初の生配信を実施。同時視聴者数は約１万４０００人を記録した。

今回もリアルタイムで開票速報や視聴者コメントを共有しながら配信予定で、池上氏は「このところのテレビの選挙特番では、過去と異なり、キャスターが政治家を厳しく問い詰めるようになりました。このことは、私がテレビ東京で取り組んできたことを各社が意識するようになった結果だと思っています。ここまで来たら、次は新しいことに挑戦したい。その思いから去年の参院選はＹｏｕＴｕｂｅに生配信に挑戦しました」と説明。

「視聴者の皆さんの質問にリアルタイムで答えながら開票を見守り、感想を語る。これこそ生配信の醍醐味です。今回は衆議院総選挙に初挑戦。視聴者の皆さんと一緒に語り合おうではありませんか」と呼びかけた。

増田氏はＮＨＫラジオ・テレビのリポーターを務めたほか、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」でコメンテーターとして活躍。「昨年の参院選で初めて挑戦したＹｏｕＴｕｂｅ生配信。テレビ各局の開票速報をザッピングしながら、あれこれ言いたい放題の３時間あまりでした。しゃべくり全開の池上さんを中心に、配信を支えるスタッフの熱量も緊張感も、全てが刺激的で心地いい！しかも視聴者の皆さまの声にリアルタイムで答えながら一緒に選挙結果を見守る醍醐味ったらありません！予測不能だと言われる２０２６年の衆院選を池上・増田がどう読み解くか、乞うご期待！」とコメントした。