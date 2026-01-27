◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都・芝１２００メートル）＝２７日、栗東トレセン

１０か月ぶりのターフで、再スタートを切る。ビッグシーザー（牡６歳、栗東・西園正都厩舎、父ビッグアーサー）が、シルクロードＳで右第１指節種子骨の骨折から復帰する。出走予定だった昨年の函館スプリントＳの最終追い後に故障が判明。実戦は２５年高松宮記念以来となるが、西園正調教師は「鉄砲が利くしね。間を空けて使っても勝ってきているし、初戦からでも、と思う」と胸を張る。

昨年末に帰厩し、乗り込みはいたって順調。先週は栗東・坂路で５０秒８―１２秒１と力強い脚さばきを見せた。トレーナーは「本来の動きになったね」とほほ笑む。動きに重苦しさはなく、「やればやるごとに良くなっている」と上昇カーブを描いている。

京都の芝１２００メートルでは６戦３勝。２４年に淀短距離Ｓ、オパールＳ、京阪杯を制した得意舞台だ。ハンデは５８・５キロでトップタイだが、見合うだけの実績がある。

また、同厩舎のフィオライアもこのレースにスタンバイ。前走の淀短距離Ｓは逃げて６着だったが、指揮官には「先行馬が総崩れのなか、０秒３しか負けていないからね」と悲観の色はない。「千直のオープン（ルミエールＡＤ）で４着に来ているし、すんなり行ければ」と一発をもくろむ。

西園正師は今年の３月上旬で定年引退。この２頭は、順調ならラストウィークのオーシャンＳ（２月２８日、中山）に向かう予定だ。「８分、９分の仕上げじゃなくて１０分。いや、１２分の仕上げで。全力投球でいきたいと思います」と、最後まで突っ走る構えだ。騎手デビューから５３年目、開業から２９年目。長きに渡るホースマン人生の残り約１か月を、ビッグシーザーとフィオライアが盛り上げる。（水納 愛美）