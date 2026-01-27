「MUSIC & DINER 〜Melopale〜 プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」が、ポップアップ会場を含む東京2会場、大阪、宮城、愛知に期間限定オープン！

ゲームの世界に開店した飲食店をイメージした、“音楽好きが集まる”Y2K風のダイナーカフェ「MUSIC＆DINER Melopale」として展開されます☆

MUSIC & DINER 〜Melopale〜 プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク

スケジュール：

東京/池袋：BOX cafe&space グランドスケープ池袋店開催期間：2026年3月12日（木）〜4月12日（日）所在地：東京都豊島区東池袋1-30-3 B1階愛知/名古屋：BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店開催期間：2026年3月19日（木）〜4月19日（日）所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12グローバルゲート1階大阪/梅田：BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店開催期間：2026年3月12日（木）〜4月19日（日）所在地：大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪 6階宮城/仙台：BALLER:S イオンモール新利府店開催期間：2026年3月12日（木）〜4月19日（日）所在地：宮城県宮城郡利府町新中道3-１-１ イオンモール新利府南館 2階

予約スケジュール：

・抽選予約受付開始：1月26日（月）21:00

・一般予約受付開始：2月24日（火）15:00

予約金：715円（税込）※1申込 4席迄 ※1チケットあたりシステム手数料165円(税込)を含む

ポップアップ会場：東京/新宿：BOX cafe&space ルミネエスト新宿 1号店開催期間：2026年3月12日（木）〜4月12日（日）所在地：東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 8階※ポップアップ会場ではオリジナルグッズの購入、一部メニューがテイクアウトにて楽しめます

予約スケジュール：

予約対象期間：オープン 3月12日（木）〜3月22日（日）まで

・抽選予約受付開始：2月10日（火）12:00

・一般予約受付開始：3月9日（月）15:00

※3月23日（月）以降はポップアップショップ利用、飲食のテイクアウト利用いずれもフリー入場が可能です。混雑時は整理券配布の可能性があります

予約金：物販利用デポジット500円（税込）※1チケットあたりシステム手数料165円(税込)がかかります

※デポジット500円（税込）はポップアップショップでの物販購入時に割引となります

公式サイト：https://music-diner-melopale.theme-cafe.jp

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛けるセガと、サイバーエージェントグループのColorful Paletteとの協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』

今回、Colorful Palette全面監修のもと、ゲームの世界に開店した飲食店をイメージした、“音楽好きが集まる”Y2K風のダイナーカフェ「MUSIC＆DINER Melopale」が期間限定でオープンします。

会場には「MUSIC＆DINER Melopale」の看板メニューとなるメロパレストロベリーシェイクをはじめとし、それぞれのユニットをイメージした、フォトジェニックなビジュアルと味にこだわったメニューをラインナップ。

Y2K風の装いに身を包んだ総勢26名のキャラクターのイラストや、ポップでかわいらしいユニットモチーフを使用したオリジナルグッズも販売されます☆

事前予約者限定カフェ利用特典「フォト風ステッカー」

事前予約者限定カフェ利用特典としてプレゼントされる「フォト風ステッカー」

事前に予約し、来場時にメニューを注文された方に全6種から1枚がランダムで提供されます。

フード・デザート・ドリンク注文特典「SNS風クリアカード」

フード・デザート・ドリンク注文特典として用意される「SNS風クリアカード」

カフェでフード・デザートまたはドリンクメニューを注文された方に、全26種類の中から、1品につき1枚ランダムでプレゼントされます。

※ユニットメニューを注文時はそのユニットメンバーの中でランダム配布となります

※バースデーメニューは配布対象外です

バースデーメニュー注文特典「バースデーカード」

お誕生日を一緒にお祝いできる「バースデーカード」もプレゼント。

対象となるのはカフェでバースデーチーズケーキを注文された方です。

メロパレストロベリーシェイク

価格：1,090円(税込)

「メロパレストロベリーシェイク」は、デザート感覚で味わえるメロパレの名物シグニチャードリンク。

ブルーの星形ナタデココやカラフルなマシュマロがトッピングされた、見た目も楽しいストロベリーシェイクです。

オリジナル焼肉バーガー

価格：1,690円(税込)

フライドポテトと一緒に味わうことができる「オリジナル焼肉バーガー」

オリジナルの味付けをした焼肉に爽やかな酸味の効いたレモンマヨネーズをかけ、トマトとグリーンカールと一緒にバンズに挟んだハンバーガーです。

グリルドソーセージサンドウィッチ

価格：1,690円(税込)

ビビッドでクールな彩りのソースと一緒に味わえる「グリルドソーセージサンドウィッチ」

ソーセージとタルタルソース、赤たまねぎなどをガーリックトーストで挟んだサンドウィッチです。

チーズボロネーゼパスタ

価格：1,690円(税込)

2種のチーズをのせて焼き上げた揚げナス入りのボロネーゼパスタ。

スキレットが温かいうちに味わうのがおすすめです。

ブルーベリーサンデー

価格：1,490円(税込)

バニラアイスやホイップクリームにゼリーやソース、ザクザク食感のチョコクランチやブルーベリーをトッピングしたパフェ。

夜空に光る星々のようなアラザンがきらりと輝くグラススイーツです。

キャラメリゼフレンチトースト

価格：1,490円(税込)

表面をキャラメリゼしたフレンチトーストに、キウイやキウイソースをトッピングした爽やかなデザート。

クローバーの葉のようなキュートなハートがホイップクリームでトッピングされています。

マンゴードーナツサンド

価格：1,490円(税込)

マンゴーやバニラアイス、ホイップクリームを挟んだ見た目もポップでかわいいドーナツサンド。

カラフルなマシュマロとカラースプレーがワンダフルなスイートタイムを演出します。

バースデーチーズケーキ〜Airi〜

価格：1,590円(税込)

3月19日にお誕生日を迎える「桃井愛莉」をイメージしたバースデープレート。

特別なメッセージの入ったプレートとピーチ風味のソースをかけたチーズケーキで、一緒にお誕生日をお祝いできます。

バースデーチーズケーキ〜Minori〜

価格：1,590円(税込)

4月14日がお誕生日の「花里みのり」をイメージしたバースデープレートもラインナップ。

レモン＆ピーチ風味のソースをかけたチーズケーキには、特別なメッセージが入っています。

ドリンク

価格：各990円(税込)

ラインナップ：左から）

ブルーハワイソーダトッピング：ブルーベリーメロンソーダトッピング：キウイピンクグレープフルーツソーダトッピング：ラズベリー（ピンクグレープフルーツ＆ピーチ風味）パッションフルーツソーダトッピング：マンゴー巨峰ソーダトッピング：グレープマスカットソーダトッピング：ホワイトピーチ

フルーツをトッピングした爽やかな味わいのソーダドリンク。

ブルーハワイやメロンソーダなど、全6種類から選ぶことができます。

サイドドリンク

価格：各690円(税込)

ラインナップ：

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・コーラ

・オレンジ

・ジンジャーエール

カフェメニューとも相性の良いサイドドリンク。

コーヒーと紅茶はホットとアイスから選択できます。

※ワンオーダー対象外

※ドリンク注文特典配布対象外

オリジナルグッズ

カフェアートを使用したオリジナルグッズも販売。

各メンバーをデザインしたトレーディンググッズやアクリルスタンド、クリアファイルなどがラインナップされます。

トレーディングカードA(バーチャル・シンガー＆Vivid BAD SQUAD）

価格：300円(税込)

種類：ランダム20種

バーチャル・シンガーと「Vivid BAD SQUAD」のメンバーたちをプリントしたトレーディングカード。

各キャラクター2種類ずつ、全20種類のカードがランダムで封入されています。

トレーディングカードB(Leo/need＆25時、ナイトコードで。)

価格：300円(税込)

種類：ランダム16種

「Leo/need」と「25時、ナイトコード」のメンバーをプリントしたトレーディングカード。

キャラクターたちの個性が光る、おしゃれなコーディネートにも注目です。

トレーディングカードC(MORE MORE JUMP！＆ワンダーランズ×ショウタイム)

価格：300円(税込)

種類：ランダム16種

「MORE MORE JUMP！」と「ワンダーランズ×ショウタイム」のメンバーが描かれたトレーディングカード。

キャラクターのイメージカラーを使用したフレームデザインもおしゃれです。

ホログラム缶バッジA(バーチャル・シンガー＆Vivid BAD SQUAD)

価格：500円(税込)

種類：ランダム10種

バーチャル・シンガーの「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」が登場するホログラム缶バッジ。

「Vivid BAD SQUAD」のメンバー「小豆沢こはね」「白石杏」「東雲彰人」「青柳冬弥」も封入されています。

ホログラム缶バッジB(Leo/need＆25時、ナイトコードで。)

価格：500円(税込)

種類：ランダム8種

「Leo/need」と「25時、ナイトコードで。」のメンバーが登場する、ホログラム缶バッジのBバージョン。

「Leo/need」の「星乃一歌」「天馬咲希」「望月穂波」「日野森志歩」、「25時、ナイトコードで。」の「宵崎奏」「朝比奈まふゆ」「東雲絵名」「暁山瑞希」柄がアソートされています。

ホログラム缶バッジC(MORE MORE JUMP！＆ワンダーランズ×ショウタイム)

価格：500円(税込)

種類：ランダム8種

Cグループには「MORE MORE JUMP！」の「花里みのり」「桐谷遥」「桃井愛莉」「日野森雫」がラインナップ。

「天馬司」「鳳えむ」「草薙寧々」「神代類」が活躍する「ワンダーランズ×ショウタイム」柄も☆

アクリルスタンド

価格：各1,500円(税込)

種類：全26種

キャラクターたちの全身アートを使用したアクリルスタンドは、全部で26種類。

各ユニットはもちろん、好きなキャラクターを集めて飾ることもできます。

クリアファイル

価格：各500円(税込)

種類：全6種

バーチャル・シンガーと各ユニットメンバーをプリントしたクリアファイル。

オモテ・ウラ面で異なるアートが使用されています。

ホログラムステッカーセット

価格：800円(税込)

種類：全1種

各ユニットのロゴをデザインしたステッカーセット。

光の角度で輝きが変わるホログラム仕様になっています。

コンパクトミラー

価格：各1,650円(税込)

種類：全6種

各ユニットのイメージカラーを基調にしたコンパクトミラー。

お出かけ先で身だしなみチェックをするのに便利です。

クリアポーチ

価格：各1,650円(税込)

種類：全6種

ユニットロゴとカフェメニューなどを取り入れたポーチ。

中身が確認しやすい、クリアタイプのポーチです。

世界観溢れる彩り鮮やかなメニューを楽しみながら素敵な思い出を作れるカフェ。

2026年1月26日より予約受付が開始されている「MUSIC & DINER 〜Melopale〜 プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の紹介でした☆

Art by モゲラッタ © SEGA/© CP/© CFM

※画像はイメージです

