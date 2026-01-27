広島のルーキーが２７日、広島の戦後復興などの歴史を学び、プロ生活への思いを新たにした。旧広島市民球場跡地の「ひろしまゲートパーク」にある「Ｐｒｉｄｅ ｏｆ Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ常設展」を訪問。ドラフト１位の平川蓮外野手＝仙台大＝は「自分だけの“自己満”ではプレーできないと思いました。ここにいるメンバーがどれだけ活躍して広島のみなさんを勇気づけられるか。それを日々、胸に刻んでプレーしていきたい」と、誓った。

広島の戦後復興・現在・未来の取り組みを紹介する展示会。２３年５月の「Ｇ７広島サミット」で開催された期間展示で、２４年４月２７日から常設展として一般公開されている。原爆投下から５年後に誕生した球団は、復興のシンボルとなった。「今までにも学んだことはあったけど、ここまで深くは学んだことはなかったです」と、平川。高校のテストで帰省中の６位・西川（神村学園伊賀）を除く８人は、真剣な表情で映像などに見入った。

間もなく１年目の春季キャンプがスタートする。自身をはじめ、育成捕手の小林（城西大）を含めた新人５人が１軍メンバーに入った。強打が売りのスイッチヒッターの平川は「外野の層が厚い中に自分が入っていく。先輩方も目の色を変えてくると思うので、自分もそれに負けないように。バッティングでアピールしていきたい」と、意気込んだ。