6年前、首都高湾岸線をポルシェで時速268キロで走行して乗用車に追突し、夫婦を死亡させた罪に問われた男の裁判。危険運転致死罪の適用をめぐり争われた裁判できょう、判決が言い渡されました。

横浜地裁 足立勉 裁判長

「危険性に対する意識が低下していた。自己中心的な運転は非難を免れない」

事故が起きたのは2020年8月。東京・江戸川区の彦田嘉之被告（56）がポルシェを運転し、時速およそ200キロから268キロの猛スピードで首都高湾岸線を走行。内山仁さん（当時70）と妻の美由紀さん（当時63）が乗る乗用車に追突し、2人を死亡させました。

彦田被告は過失運転致死の疑いで逮捕され、その後、より刑罰の重い危険運転致死の罪で起訴。初公判で彦田被告は事故を起こしたことを認め、謝罪しましたが…

彦田被告

「制御困難な進行をしたことはありませんし、妨害目的で走行した事実はありません」

危険運転致死罪については起訴内容を否認しました。その後の裁判で語られたのは、彦田被告の「無謀な運転」でした。

彦田被告

「コロナの影響で前方の交通量が経験がないくらい空いていて、緩やかな下り坂だったので、出してしまった」

事故を起こす前にも200キロ以上の猛スピードでの運転をしたことがあるかと問われ、「5回から6回くらいあります」と話していました。さらに事故当時、猛スピードを出していた自覚については…

彦田被告

「時速268キロで走っていた感覚はありません」

このように述べ、危険性はそれほど強く認識していなかったとしました。

検察側は懲役15年を求刑していましたが、きょうの判決で横浜地裁は、「ひとたび事故が起きれば人を死亡させる可能性が高い、常軌を逸した超高速度で運転をしていて悪質きわまりない」として危険運転致死罪を適用し、懲役12年の判決を言い渡しました。