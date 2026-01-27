嵐ライブのためピーチが増便

　航空会社のPeach Aviation（ピーチ）は27日、3月に大阪（関西）〜札幌（新千歳）便を増便すると発表した。

　嵐のライブが、3月13日、14、15日に大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で開催される。

　ピーチが増便を予定するのは、3月13、14、15日の大阪（関西）→札幌（新千歳）「MM6119便」（出発20：35、到着22：30）と、3月14、15、16日の札幌（新千歳）→大阪（関西）「MM6102便」（出発 深2：00、到着 深4：25）。

　ピーチの公式Xでは「急告」を掲載。「ライブ遠征の帰りは深夜便で　札幌での滞在時間をたっぷり満喫できます。相変わらぬ繋がりを胸に、心潤す二度とない時間を重ねるため、大きな想いを乗せて翔び立つ一歩を」とメッセージ。さらに、緑、紫、黄、青、赤の5つのハートマークを添えた。

　ファンはこの投稿に反応。「ヤバい時刻表（笑）」「文中に嵐メンバー全員の名前仕込んでるの天才すぎる…!!」「メンバーの名前とAMNOSの色並びまでも
温かなお心遣いをありがとうございます」など、多数の声が寄せられている。