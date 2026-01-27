大阪国際女子マラソンで初マラソン日本最高記録となる２時間１９分５７秒で日本人トップの４位に入った矢田みくにがレースから一夜明け、お茶目な一面をのぞかせた。

矢田は２６日に一夜明け会見に臨み、その後、カンテレの「ｎｅｗｓランナー」に生出演。その際、カンテレ社内でキャラクターの「はちえもん」のポーズを取った姿が、大阪国際女子マラソンの公式Ｘで公開された。

かわいらしい笑みを浮かべながら、顔と両手を上下に伸ばしたショットに「かわいい！！」「みくにちゃん、あの激走の後で元気すぎるだろ…」「この人、ポーズがいちいちかわいいな」「すごい♥」と反響の書き込みが集まった。

ペースメーカーが外れた３０キロ過ぎからアフリカ勢のゆさぶりに動じず、トラック勝負へ。惜しくも表彰台を逃したが、初マラソンで驚異的なタイムをたたき出した。番組では「あと１５０メートルあると思って力尽きた」と距離を間違えていたことも苦笑いで告白。幼少期に自宅から６キロ離れた湖の遊び場へ走っていたエピソードも披露した。

最後のデッドヒートの末、４２・１９５キロを走りきった直後からスタスタと足どりも軽かったことも印象的だった矢田。「練習しながらマラソンの方が向いてるんじゃないかなと。マラソンは型にはまらず自由に考えられるところ。いろいろ練習方法を考えてアレンジできる」と語った。来秋開催予定の２０２８年ロサンゼルス五輪代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」の出場権も獲得し「オリンピックでメダルを取りたいと改めて思いました。挑戦するつもりで（ロス五輪）出場権を獲得したい」と力を込めていた。