介護の仕事に理解深めて 小学生が重りやゴーグルで高齢者の生活を疑似体験 北秋田市
介護の仕事に理解を深めてもらおうと、北秋田市の小学校で体験授業が行われました。
高齢者の生活を疑似体験できる重りやゴーグルを身に着けて、その大変さを実感した児童たち。
お年寄りを支える仕事の大切さを学びました。
北秋田市の鷹巣東小学校で行われた介護の体験授業には、5年生と6年生の児童21人が参加しました。
二ツ井ふくし会 大倉貴恵さん
「ご飯はいっぱい食べるんだけれども『なんか昔好きだったことがなんかできなくなってきた』とかっていうふうにその日によって悩みごとっていうのが変わるので、介護のお手伝いに入ったとしてもその人を知るっていうことはずっと続けていく必要があります」
児童たちが身に着けたのは、高齢者の生活を疑似体験できる重りやゴーグルです。
筋肉の衰えで、体が動かしづらくなることや、視力が低下することなどを体験して、高齢者の生活を実感しました。
また、日々の暮らしをサポートしている福祉施設の職員から、車いすの押し方も教えてもらいました。
6年生
「坂とか上れないし、全然関節とかが動かなくなるからけっこう大変でした」
6年生
「ひいおじいちゃんが車いすとか乗ってて大変な思いをしててそれを身近で見てきたので、やっぱりそういう方々を少しでも減らしてあげたいなと思いました」
5年生
「将来の夢の中の1つに看護師が入っているから、そこで生かしていけると思ったので、（車いすの押し方を）これを機に覚えたいと思いました」
介護の仕事への理解を深めた児童たちはお年寄りを大切にする心も養いました。