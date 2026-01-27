夜中に、コンビニエンスストアやスーパーが開いていて「便利だ」「助かった」という経験を持つ人も多いと思います。この動きが書店にも広がりました。



閉店時間は深夜の0時。ただ、夜遅い時間帯は従業員が不在の「夜間無人営業」の書店です。



秋田市のイオンタウン茨島にある加賀谷書店です。



田村修アナウンサー

「私もイオンタウン茨島を利用するんですが、夜9時になりますと加賀谷書店は閉店しています。ただ…今週月曜日からはLINEのアカウントの友達の登録して、そしてこのQRコードを読み取るとドアが開くようになってます。図書館とか書店ていうのはもともと静かなんですけれども、店員さんがいない書店っていうのも また特別な感じがしますね」





マンガも含めて約7万冊の本が並ぶこの店。26日から夜間の無人営業を始めました。県内では初めての取り組みだといいます。夜の9時を回ると、それまで働いていた従業員は業務終了。深夜0時まで3時間の無人営業のスタートです。無人営業のため現金のやりとりはなく、すべてキャッシュレスで対応します。新たな取り組みをきっかけに新規の顧客獲得を目指す加賀谷書店。ただ全国的に出版業界は不況に喘いでいます。業界の調査研究機関、東京の出版科学研究所によりますと、書籍や雑誌など紙の出版物の全国の販売金額は1996年の2兆6,564億円がピークでした。その後30年、インターネットや電子書籍・スマートフォンの普及に伴い、販売金額は右肩下がりで、去年は9,647億円。最盛期の4割に満たない状況です。少しでも、書籍離れを防ごうと営業時間を延長した加賀谷書店。加賀谷龍二社長「当社はいままで朝10時から9時までの営業時間だったんですけども、それを朝8時（台）から夜の24時までやることによってお客様の利便性を高めたいという」「やっぱり本屋さんの本がある雰囲気の中で『あっ』と手に取るんですね。思わぬ出会いがあると思ってますので、そういうものをお客様には提供していきたいという風に思っています」同じショッピングモールにあるイオンスタイル茨島は24時間営業のスーパーです。食料品の買い物ついでに書店にも立ち寄るような「立地を活かした需要」も見込んでいます。利用者「ゆっくり選べるなっていう所もありますし、こんな時間に見れるっていうのはすごいいいなと思いました」「本に親しんでほしい」という思いも込めた、加賀谷書店の無人営業。まちの書店の新たなスタイルが始まりました。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢加賀谷書店では監視カメラなどを増設して無人での店舗運営を開始しました。東北では福島に次いで2か所目だそうです。スマホで文章やマンガを読む人も増えてますが紙の本はいいですよね。「夜更かしさん」が少し増えるかも。なお、夜9時以降買えるのは本だけで、文房具は購入できないのでお気を付けください