連日のように確認されている詐欺の被害を防ごうと、湯沢市の神社で祈願祭が執り行われました。



湯沢警察署のオリジナルキャラクターも参拝し被害の撲滅を祈りました。



祈願祭は、後を絶たない詐欺の被害を防ごうと湯沢警察署と地元の八面神社が開いたものです。



宮司の祝詞

「日々変わりゆく社会情勢や年々変化しつつある様々な犯罪模様は～」



佐藤巧副署長とともに神社を参拝したのは、詐欺被害の防止に取り組む湯沢警察署のオリジナルキャラクター「だまされま戦隊セイバイジャー」です。





「だまされま戦隊セイバイジャー！」2022年に活動をはじめたセイバイジャーは、湯沢市特産のサクランボや羽後町の西馬音内盆踊りなどにちなんだ4つのキャラクターで構成されています。署員が作詞作曲し、鈴木伸署長が自らボーカルを務めるテーマソングをBGMに、詐欺被害への注意を呼び掛ける動画をユーチューブで配信しています。地域住民にもなじみやすいキャラクターとして署員とともに様々な啓発活動を展開しています。「ストップ特殊詐欺！」27日は八面神社の八河継美宮司が祝詞を奏上したあと、玉串を奉てんし、詐欺被害の撲滅を祈りました。湯沢警察署 佐藤巧 副署長「湯沢警察署ではセイバイジャーと神様の力も借りて、署員一丸となって特殊詐欺等の防止に努めて参ります」去年1年間の特殊詐欺やSNS型投資詐欺、ロマンス詐欺の被害額は11月末時点で10億円を超えていて、過去最悪となっています。警察と神社がタッグを組んで「神頼み」もしながら、これからも被害撲滅に努めます。