石川1区・小森卓郎候補の「第一声」

◇小森卓郎候補（自民・前）…「今日は本当に、こんな寒い中、週末からの大雪の影響が金沢市内全体にも、この尾山神社の境内にも残る中で、ずっとこの時のために立って、待っていただきまして、本当にありがとうございます。心から感謝申し上げます。皆さんの熱い気持ちがビシビシと伝わってきて、もう感謝の言葉もございません。急な選挙戦でございました。1月10日頃から解散するかもしれないということで、半月余りの時間でありました。正直今、ここに立っているのもやや現実的でないというか、ここまで来たんだというような、気持ちでございます。今日ここに至るまでに、多くの方にご協力も頂いて、お力も借りて、この場が存在しているところでございます。本当にお力を貸して頂いた方たち、ありがとうございます。選挙戦、先ほど選対本部長からもありましたけれども、いろんな不安もあるところであります。これまでのように、多くの方にお会いすることも難しい。雪の影響がいろんなところに出てくるのではないかというふうに思います。この短い選挙戦、雪の影響も懸念される中、こうやって直接、お声をお届けすることができ、いらしていただいて本当にありがとうございます。皆さんの所属していただいている会社ですとか、団体ですとか、地域ですとか、その皆さんにもぜひとも、ぜひとも、私の声を代わりにお届けいただきたいと思います。

今回の選挙戦、本当に構図も変わって、厳しい選挙戦だという風に思っておりますけれども、皆さんのお力をお借りして突破していきたいという風に思っております。

高市総理が大きな決断をされました。総裁選挙で掲げた公約、そして日本維新の会との連立合意に掲げた事項、今回の総選挙にあたって、これをやりたいのだ。いろんなことについて、高市早苗総理が皆さんに対して、お約束をしております。大義がないなんていうことを言う人がいますけれども、全くそんなことはありません。 これらの政策を力強く進めていくためには、ここで国民の皆さんに、有権者の皆さんに、正々堂々と私たちが何をやりたいのか、日本列島を強く豊かに進めていくためには、ここで戦って、そして勝ち抜いて、それでこそ私たちは政治を前に進められるものでございます。

物価高対策もしっかりと手を打っています。補正予算を通して、法案を通して、ガソリンの価格も下がりました。軽油の価格も下がってます。電気代、ガス代についても予算を通して、政府がこれを執行してきます。私は経済産業大臣政務官として、昨年の10月の高市政権の発足以来、政権の中からそれを支える仕事をしてまいりました。強い経済、日本列島、どんどんどんどんと、いろんな産業クラスターが熊本や北海道だけではなく、もっと他の地域にも、北陸にも、石川にも、産業クラスターをつくっていきたい。そして地域で成長する企業を応援していきたい。日本経済はGDP、株価、投資、いろんなところで活性化してきていますけれども、地域の経済の活性化、まだまだ実感が足りていないことも多いと思いますけれども、これから高市政権しっかりと、この選挙を勝ち抜いて前に進めていきたいというふうに思っています。是非とも皆さんのお力がお借りしたいです。

どうぞ皆さん、この選挙、なかなか構図的には厳しい、単純にいろんなものを立ち上げると、なかなか厳しい先行きの見えない選挙でありますけれども、私、小森卓郎、これまでの30年間近い国家公務員としての経験、政治家にならしていただいてから、今年で5年目になりますけれども、今まで培ってきた全てをぶつけて日本のため、石川のため、金沢のため、能登の復興のため、しっかり頑張ってまいりたいと思います。どうぞ皆様、お力を最後までお貸しいただきますようお願い申し上げます。」

石川1区・小竹凱候補の「第一声」

◇小竹凱候補（国民・前）…「皆様、こんにちは。大変お忙しい中、また天気も悪い中、お集まりいただき、本当にありがとうございます。本日公示となりました。衆議院選挙届け出番号2番、昨年も活動させていただきました、この金沢駅前で改めて自己紹介をさせていただきます。衆議院候補の小竹凱27歳です。本日からどうぞよろしくお願いします。

前回の衆議院選挙から1年3か月、あまりにも短い1期目でありました。今回の国民民主党の選挙のキャッチコピーは「もっと手取りを増やす」であります。この間、具体的に皆さんが実感を持てる政策の実現があったと思います。ガソリンの暫定税率の廃止、また昨年末には年収の壁の引き上げ、これも合意をして前に進めることができました。これができたのは高市さんだけの力ですか？我々が2つの選挙を経て、我々だけでもなくて、皆さんが1票を投じたその民意で、1つ、1つ、政治が変わったから、政策が動き出したと私は考えています。

2つの選挙を経て、昔の古い政治、与党だけで全てが決まる政治、こういったことが変わり、与野党の構図が大きく変わり、垣根も超えて政策ごとに議論をしていく、そういった本来あるべき政治に変わってきたから、今、政策が動き出したと、そう考えませんか、皆さん。高市内閣の人気が高いからと言って、またここで古い政治、自民党一強に戻してしまっては私たちの声が、働く仲間の声が、暮らしの豊かさが実感できない、そんな政治に逆戻りしてしまいます。

今回の選挙の最大の争点は、古い政治に戻すのか、建設的な議論ができる、与野党が緊張感のある交渉ができる、そういった政治をさらに前に進めるのか、皆さんで選んで欲しい、そういうふうに思っています。

この石川県、前回、私は比例で当選をさせていただきました。自分自身、多くの方に「棚ぼた当選です」と言って歩いてきました。まだまだ石川1区において、私は認められていないと思っています。この1年3か月、必死の覚悟で働いてまいりました。もちろん、北信越での票をいただいていますので、金沢市に限らず、石川県、富山県、福井県、新潟県、長野県まで全県に足を運び活動を広げてまいりました。前回の私が出た衆議院選挙よりも、国民民主党の仲間も増えて、そして当時は、「何党？って」聞かれることも多くありましたが、我々の思いは十分に浸透してきたと思っています。

だからこそ、今回は増えた仲間の皆さんと共に、そしてこの歩みをさらに前に進めていく、国民民主党が、石川1区では小竹凱が、しっかりと選挙区で議席を獲得することが、この国を、この国の政治を良くすることだと皆さんに、なんとか、なんとか、訴えてまいりますので、ご協力をいただいて、明日から投票ができます。 1票、1票の積み重ねで最後の最後まで、この冬の厳しい戦いを駆け抜けてまいりましょう。

本日公示になりましたが、選挙管理委員会の方から聞きました。金沢市内約600か所ある公営掲示板、まだ100か所は設営すらできていないそうです。この冬の厳しい時期に、本当に多くの方にご迷惑をかけて、わざわざ今やるべきことがあるのか、大義は何なのか、納得がいかないです。高市総理は国論を二分するような、そういった政策も乗り越えたい、そのための選挙だと言いましたが、そうなのであれば、我々は批判のための批判はしないですよ。国論を二分するその政策を出して、政策で協議をして、それが否定されて初めて解散なら理解できます。

今回の季節も考えない、また年度末の忙しい時期、受験生は大変な時期にあらゆる配慮をして私は取り組んでいきます。 皆さんにも多大なるご尽力いただきますようお願い申し上げ、そして何としてでも勝ち抜くことが、この国の未来を切り開く、その思いで「共に未来は動かせる」、頑張っていきましょう。小竹凱、どうぞよろしくお願いいたします。」

石川1区・小林誠候補の「第一声」

◇小林誠候補（維新・新）…「皆さん、おはようございます。小林誠、出陣にあたりまして、本当に多くの皆様にお集まりをいただきました。すいません、お立ちをいただいてる皆様方、いすの準備を改めてさせていただいておりますけども、本当に多くの皆様に、こうしてお集まりをいただきましたことに、心から、心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。1月9日衆議院の解散報道が出ました。そして今日まで本当にわずかな時間ではありましたけども、選対本部長をはじめ後援会の幹部の皆さん、支援者の皆さん、スタッフの皆さん、本当に朝早くから夜遅くまで準備をしていただきました。そうした方々の準備がなければ、私は今ここに立つことすらできない。本当にお手伝いいただいた皆さん、この場を借りて感謝を申し上げます。ありがとうございます。

今ほど激励のご挨拶をいただきました中司宏幹事長、党の選挙の実務を仕切る幹事長、選対本部長です。選対本部長がこの石川1区金沢で、小林誠の出陣式で第一声を話すということは、なんとしても小林を、この金沢で国政に送り出すんだ。そんな思いが強く感じられるわけであります。幹事長、そういう認識でよろしいでしょうか? ありがとうございます。本当に多くの皆様の思いを背負って、これから12日間走り抜けていきたいと思ってます。

私は2021年、2024年と衆議院選挙に挑戦しました。議席の獲得には至りませんでした。今回3度目の挑戦です。3度目の正直ならぬ、私は今回、3度目の執念で、なんとしても議席を勝ち取っていきたい。その思いであります、覚悟です。ただ皆さん、私がいくら思いを持っても、いくら覚悟を示しても、今日、お集まりの皆さんのお力なくして、国政に送っていただくことはできません。ぜひ、今日お集まりの皆様方1人1人がこれから12日間、小林誠の支援の輪を、小林誠の1票を広げていただければ、1枚目の投票用紙には小林誠、2枚目の投票用紙には日本維新の会、そう書いていただくことによって、広げていただくことによって初めて、私は、国政の壇上に立つことができます。

ぜひ皆さん、大きなお力を私に与えていただければ、維新は連立与党入りして、今責任ある立場として、今回公約では食料品の消費税ゼロを2年間これを実行し、今の物価高に対する家計の負担を減らしていく。そんなお約束をさせていただいています。そして社会保険料改革、維新が言ってきたこと、これが今、他党でも広がっています。保険料を下げることによって現役世代の方々の手取りを増やす、そんな役割をぜひ我々にやらせていただければ大きな改革です。

でも皆さん、大きな改革を進める時には、政治家自らが先頭に立たなければならない。先頭に立つには政治家が覚悟を示さなければなりません。その覚悟を示すのは定数の削減です。みんな自分の議席が欲しいから定数を削減しようとしない。私たちはいくら自分の身が切られようとも、この国に子どもたちの未来のために、本当に必要な改革をやっていかなければならない。私自身も次の選挙、この石川の選挙区が減少する。北陸信越ブロックの比例の議席が減少する。そんな可能性があったとしても、自分の議席にしがみつく、そんな思いはありません。ぜひともこうした自分自身どうなってもいい、子どもたちのための日本を、次世代のための日本を作るためのそんな戦いをやらせていただければ、このように思います。

私は前回の衆議院選挙から今日まで1年3か月の期間。この期間、石川の維新の幹事長として、また石川1区の衆議院の候補予定者としても活動してました。ただそれと同時に幹事長からも今、お話しいただきましたけれども、安倍（晋三）元総理が患っていた炎症性腸疾患、国の難病です。この難病を少しでも社会の皆さんが理解してもらえるようにということで、活動も進めてきたわけであります。患者さんやご家族、内臓疾患ですから外見ではなかなか見えにくい、そんな病気の中で患者さんやご家族が精神的にも肉体的にも負担を減らす、そんなことは政治の役割だと思っています。病気で苦しむ方々、生活に困る方々に政治が寄り添っていかなければならない。私はその思いを新たにしたわけであります。

今回厳しい戦いではあります。ただ高市政権のエンジン役としての役割を、ぜひ、小林誠にやらせていただければと思っております。

選挙の直前になると、今回もそうです。様々な各政党間での駆け引きが行われました。候補者一本化に向けてのそんな動きもこの石川1区でありました。前回、前々回、私は立憲民主党の荒井淳志さんと選挙で相対しました。だけれども、選挙を戦ったからこそ、私は荒井さんの気持ちが分かります。昨日、荒井さんが私の事務所を訪ねてくれました。今回様々な状況で、荒井さん自身は出馬できなかったけれども、自分の思いを、そんなことで事務所を訪ねてくれて、激励を頂いたわけであります。こうしてお集まりの皆さんをはじめ、選挙で前回、前々回相対しましたけども、今回選挙に出馬できなかった若い政治家のそんな思いも背負いながら、私は今回の選挙戦、戦っていきたいと思っております。

多くの皆様の思い、全ての皆さんの思いをしっかり背負いながら、私の思い、是非国政に届けさせてください。そのために小林誠を勝たせてください。1票を託してください。どうか皆さん、よろしくお願いします。本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。」

石川1区・川裕一郎候補の「第一声」

◇川裕一郎候補（参政・新）…「私は、この石川第1区・衆議院選挙で立候補をしました川裕一郎です。参政党公認候補として、今回の衆議院選に立候補をしております。本日、無事に届出が終了し、マイクを持って今日から12日間、市内各地でお訴えをさせていただきます。

急に決まった選挙であります。先日の大雪がまだまだ解けていない状況。本当に市民の皆さんには、雪かきをしながら、道路もかなり渋滞をしています。選挙ポスターの掲示板も、まだ設置がされていないところもあります。こういう状況の中で、本来であれば時期的に解散をすべきではない。そういうふうに思っておりますが、決まったからにはやるしかない。そんな思いでここにいます。

私たち参政党はまだ結党から5年です。代表の神谷宗幣は石川県民。私自身も昨年の9月まで副代表として党の役職につき、仕事をしておりました。特にこの金沢では市会議員、県会議員として18年間、市民の皆さんと共に議会議員としての仕事させていただきました。昨年夏の参議院選挙で全国比例で立候補し、残念ながら議席には届きませんでした。それからは当本部でマネジメント業務にあたっていました。

解散総選挙、急な話でありました。私たちは、この春か、もしくは6月ぐらい、そういうふうに思っていました。大義があるのか、そういうふうによく報道がされます。私自身は解散には、大義はいつもないと思っています。総理が解散権を持っている。これ法律で定められています。時の政権がいかに勝てるタイミングでやるか。これが今の日本の衆議院の解散のあり方だと思います。私は選挙制度自身にも問題があると思います。衆議院も任期4年しっかりとやる。こういう制度に変えなくてはいけないと思います。なぜなら多くの現職の代議士と言われる方、地元に戻ってきての活動。これは自分たちの顔を売る活動、お祭りに行ったり、地域の活動に出たり。こういうことがやはり目立っています。本来やるべきことは、この国を守ること。東京にいてやらなければいけないことをおろそかにし、地元に戻ってきて、選挙のための活動をする。こういう仕組み自体を変えていきたいと思います。

私たち参政党、今回、この選挙で1番に訴えていきたいのは減税です。消費税これは第2法人税というふうに言われています。どれだけ経営が厳しくても、赤字でも、問答無用に売上に対して取られるのが消費税です。中小企業はまだまだ潰れています。そして、税金で滞納が一番多いのが消費税です。国民生活も厳しい状況にあります。消費税が上がるたびに経済が落ち込み、日本の国力は失われてきました。じゃあ、どこがこの消費税導入を進めているのか? 1つは財務省であり、そしてもう1つ経団連です。日本経団連、主に輸出業中心とする大手企業の集まりです。彼らは消費税の導入を一番先に求めてきました。と同時に、法人税の削減、消費税を導入し、法人税を減らせと迫ったのです。結果として、1989年に3%で導入され、なぜ彼らが消費税の導入を進めるのか、輸出企業はこの消費税の還付を受けることができるのです。だから彼らにとって、消費税増税は痛くも痒くもありません。その分、法人税が減税されている、こういう状況です。まだまだ上げたいようです。でも国民の皆さんは別だと思います。そして中小企業、私たち参政党はこの消費税を廃止にする。

もう1点、社会保障費の削減です。どれだけ働いて給料が上がっても、手取りが増えない。こういう仕組みができてしまっています。遡れば、小泉純一郎さんが総理の時、段階的に毎年上がっていくように決められてしまいました。これも下げていきたい。そして国民の税金と社会保障の負担率、もう今、48%です。働いてもお金が残らない、当たり前です。これを私たち参政党は上限を35%に抑えるという政策を皆さんにお訴えしています。35%と言えば、日本はまだ景気が良かった1990年頃です。こういう状況に戻し、国民の皆さんがしっかりとお金が使える環境をつくっていきたいと思います。

今、与野党ともに食品消費税、これだけを8%を減税するというふうにも訴えています。これに参政党は反対しています。食品だけ消費税を減税しても、この国は良くはなりません。特に飲食店の経営者の皆さんは大変な思いをすると思います。スーパーでは8%下がって食料が少し安くなる。多くの皆さんも飲食店も下がるだろうと思うかもしれません。しかし、実際そうはいきません。飲食店は食材の卸だけではなく実際にはサービス込みです。物件の賃貸料であったり、人件費であったり、様々な経費の中のその一部が食材費です。それも卸業者が8%丸々値下げをしているかどうか、分かりません。

今回の選挙で訴えたいのはこの減税の話、そして移民の話です、外国人。金沢はまだ外国人の方が比率が少ないです。でも地方でも、また東京でも、非常に厳しい状況になっているところがあります。ヨーロッパを見れば、移民政策で失敗をし、国自身がボロボロになっている。こういうものを見ながら、なぜ進めなくてはいけないのか、減ってしまった労働人口を安易に外国人で埋めていくこのことには、反対をしていきたいと思います。

日本には何があるのか考えてみると、今、18歳から65歳までの労働人口の中で100万人以上の方が社会に出れられず、引きこもりになっていると言われています。いわゆるお父さん、お母さんの年金で、いい年した方々が生活をしている。こういう方は将来的には社会保障を受けなければなりません。生活保護です。本来であれば、働いて税金を納める方々が、逆に税金で食べていかなければいけない環境になる。私たちはこういう方々こそ、しっかりと政府、政治がサポートをして、社会進出を後押しする。外国人に頼るのではなくて、今、家を出られない方をしっかりと後押しをして、この日本の国内で働いてもらえるようにする。このことも実行していきたいと思います。

最後に子育てです。少子化が止まりません。政府はこども家庭庁、年間7兆円も使って、子どもは減るばかり、結婚もなかなかできないのが今の日本の現状です。私たち参政党は本気の子育て支援、このことをやっていきたいと思います。前回の参議院選挙でも訴えた通り、子ども1人あたり10万円の給付、このことを実現し、多くの若い人たちが子供を産み、育てられる、そういう気持ちになれる環境を作っていきたいと思います。

これから、12日間ありますけれども、金沢市内各地で私たち参政党の訴えを、川裕一郎の訴えを皆さんにお聞きいただき、何としても国政の中で仕事をしていきたいと思います。」

石川1区・村田茂候補の「第一声」

◇村田茂候補（共産・新）…「ご近所の皆さん、お集まりの皆さん、ただいま紹介がありました小選挙区石川1区候補の村田茂です。どうかよろしくお願いします。まさに究極の自己都合、党利党略の解散総選挙がきょう公示となりました。しかし、選挙となれば内政でも、外交でも行き詰まり、裏金問題には蓋をし、中国との関係悪化、これに何の対策も打てない、こうした行き詰まった高市政権、これを変える絶好のチャンスの選挙です。この北信越ブロックでは、失った日本共産党の議席を取り戻すチャンスが巡ってきました。どうか比例代表は日本共産党、そしてこの石川1区では村田茂、よろしくお願いします。

皆さん、今の政党状況はどうでしょうか? 右へ右へとなびく政党が本当に多くなったのではないでしょうか? 野党の看板を掲げていても、政策は自民党とあまり変わらない。いざとなったら自民党を助ける、そうした政党が本当に多くなったのではないでしょうか? そうした中、暮らしの問題でも平和の問題でも、そして人権の問題でも、ブレずに国民のために働く日本共産党、これが本当に今、必要です。そしてあまりにもアメリカの言いなり、大企業の利益優先の政治、この自民党・高市政権から正面から対峙する日本共産党の役割がこれほど重要なことはないと思います。この自民党政治と真っ向から対峙する日本共産党を是非大きく伸ばしてください。どうかよろしくお願いします。

今、物価高騰が本当に大変です。お米が買えない、スーパーにはバーゲンや夕方の見切り品を買う。質よりも、より安いもの、寒くても暖房を我慢している生活をしている方が本当に多いと思います。この物価高騰を引き下げる消費税の減税、これが求められています。日本共産党は消費税廃止を目指し、一律に全ての商品の5%減税、インボイスは廃止、このことを求めています。そうすれば、食料品だけ0%にするよりも3倍の減税効果があります。そしてこれまで参議院選挙でも多くの政党が消費税減税を掲げてきました。未だに実現していません。やはり今、大きな問題なのは、その消費税に代わる財源をどうするかです。日本共産党は財源についても、しっかりした提案を行っています。今の政治はあまりにも大企業、大金持ち優遇の税制ではないでしょうか? ここを正すことによって、財源を確保します。消費税の増税がされるたびに引き下げられてきた法人税、これを元に戻していく。そして大儲けしている企業にも、今、年間11兆円もの減税があります。これをやめていく。また大金持ち、富裕層には応分の負担をしてもらう。そして、今の大軍拡路線をやめて、軍事費を生活に回す。こうしたことなどをすれば、消費税減税の財源は十分に出てきます。消費税減税、そしてしっかりした財源を提案する日本共産党、どうかよろしくお願いします。

物価高騰に負けない大幅な賃上げ、本当に必要です。給料が足りないから残業している、またダブルワーク、トリプルワークを行っている、こうした方が多いのではないでしょうか? しかし、高市政権は（最低賃金）時給1500円、自民党が掲げ、この目標も投げ捨てました。そして、今、あまりにも富の集中、これがあるのではないでしょうか? 大企業の利益、内部留保はこの10年間を見ても、200兆円も積み増しされています。株主配当がどんどん引き上がっています。今の株主中心、株価を上げることに地道になっています。今の大企業、自社株買い、それで自分の株を上げる年間33兆円、これは正社員2年分の人件費に相当します。さらに株価を上げるために黒字になっているのに、リストラをする、労働者に犠牲にする。本当に今、富が大金持ち、大企業に集中してきているのではないでしょうか? こうしたことをやめ、膨れ上がった富を働く人たちに還元することが本当に求められています。日本共産党は大幅な賃上げそのために、最低賃金は至急1500円に引き上げ、さらに1700円を目指します。それを実現する上で、中小企業の直接支援が必要です。日本共産党は膨れ上がった大企業の内部留保に次元的に課税して財源を作り、直接、中小企業を支援し、中小企業の皆さんも賃上げできるようにする。そして大企業で賃上げに回る分は税金の控除をする。中小企業の皆さんや、大企業の賃上げ、これを実現する、こうした政策も提案しています。ぜひ非この政策を実現させてください。

今、労働時間、日本の労働者は本当に働きすぎではないでしょうか? ヨーロッパに比べても300時間、月にすれば1か月以上多く働かされています。過労死や、働きすぎによる健康の被害、このことも起こっています。そうした中、高市政権は何をしようとしているのか、労働時間の規制緩和、この上限を引き上げる、こうしたことを言っています。まさに給料が足りないなら、もっと働かせるようにしますから、もっと働いて稼いでください。これが政治のすることでしょうか? 国民の生活と健康を守る、これが政治の役割ではないでしょうか? 日本共産党は労働時間1日7時間、週35時間制を提案しています。ぜひ大幅な賃上げと一体の労働時間の短縮、日本共産党の前進、そして皆さんの力で実現させていきましょう。どうかよろしくお願いします。

そして今、平和の問題、これも大きな岐路に立たされているのではないでしょうか? 戦争だけは絶対にやってはいけません。今、世界を見るとトランプ政権がベネズエラの軍事侵攻、大統領を連れ去り、アメリカで裁判をする国際法も、国連憲章も、全くお構いなしの暴走をしています。今、さらにグリーンランドを領有する、こんなとんでもないことまで言っています。まさに時代錯誤、植民地時代に戻ったような提案、こんなことを絶対に許すわけにはいきません。しかし、高市総理はこうしたアメリカの応報に一言も抗議ができない。そして抗議しないどころか、こうした無法を重ねるアメリカと一緒に、同盟強化を行っている。こんなことをしたら日本は国際的にも孤立していくだけではないでしょうか? そのための大軍拡が行われています。10年前、11年前の安保法制で日本が攻撃されてなくても、同盟国が戦闘になれば戦争に参加できる、集団的自衛権の行使容認がされました。その下での大軍拡です。相手国を攻撃できるようなミサイルの大量配備、そんなことしたら、もし戦争になれば日本が戦場になる、こうした危険があります。

石川県でも小松基地があります。昨年の4月からはF35戦闘機、これまでのF15イーグルと違って、大量にミサイルを積み込み相手国を攻撃できるような戦闘機です。日本が戦争になれば、この石川県も攻撃の対象になるのではないでしょうか? こうした戦争する国づくり、絶対に許すわけにはいきません。その下で行われている大軍拡、毎年1兆円規模で軍事費が膨れ上がり、9兆円。今アメリカからはGDP比の3.5%、今の倍以上の21兆円もの軍事費の要求があり、報道では同盟国には全てGDP比5%、こうした要求もあります。5%になれば軍事費は30兆円。先日の赤旗の報道でも、4人家族世帯では1年間に100万円もの軍事費の負担がかかる。こんなことをしたら、私たちの暮らし、軍事費でめちゃくちゃにされてしまうのではないでしょうか? 絶対に許すわけにはいきません。

今、右へ右へとなびく中、大軍拡に反対する政党は本当に少なくなっています。反対するところが一緒になって、大軍拡を進めようとしているこの政党も多いのではないでしょうか? この北信越ブロックを見ても、この大軍拡反対をいう政党はありません。立憲民主党も中道改革連合に行き、集団的自衛権の行使を容認する。原発の再稼働も認めました。この北信越ブロックでは、大軍拡反対、原発ゼロの議席がありません。ぜひ今度の総選挙、この北信越ブロックで日本共産党の議席を獲得させて下さい。そして小選挙区石川1区を見ましても、中道改革連合からは候補者がいません。どの政党も大軍拡に反対しない、またそれを進めるような政党ばかりです。そうした中、憲法９条を守り、平和外交で日本の平和を守る憲法を真ん中に据えた日本共産党が本当に必要ではないでしょうか? 右へ右へとなびく中、日ごろ共産党を支持していない方、これだけの軍拡はいらない、こうした方々、こぞって日本共産党へのご支持、どうかよろしくお願いします。

今、暮らしの問題でも、平和の問題でも、自民党政治から真っ向から対決するブレない日本共産党が必要です。比例代表選挙では日本共産党、そして小選挙区石川1区では私、村田茂への大きなご支持を広げてくださいますこと、お願いします。ありがとうございました。」