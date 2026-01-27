J¥ê¡¼¥°¡¢27Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î¿³È½ÎÎ°è¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¡È5¤Ä¤Î»Üºö¡É¤òÈ¯É½¡ª¡¡Áá´ü°éÀ®À©ÅÙÆ³Æþ¤äMQAÀ©ÅÙ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ê¤É
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï27Æü¡¢2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤ª¤è¤Ó2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¿³È½ÎÎ°è¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÈÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢¿³È½ÎÎ°è¤Î¼Á¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î´Ä¶²þ³×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤ª¤è¤Ó2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Áá´ü°éÀ®À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¢¥»¥Ã¥µ¡¼À©ÅÙ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ê¤É¡¢¼ç¤Ë5¤Ä¤Î»Üºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£J¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¡Ö²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¿³È½ÎÎ°è¤Î¼Á¸þ¾å¤òJFA¤È¶¦¤Ë°ú¤Â³¤¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¡¢2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¢¨³Æ¹àÌÜ¤Î²ó¿ôÅù¤Ï2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤È2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ç·×²ó¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÜºöÆâÍÆ¤ä¿Í¿ô¡¦²ó¿ô¤Ï¸½ÃÊ³¬¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡ÊPR¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë»Üºö
Àì¶È¤Î¿³È½°÷¤Ç¤¢¤ëPR¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¿³È½¶È¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢½½Ê¬¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤ä¿³È½°÷¤ÎÂÔ¶ø¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¸¦½¤¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ëPR¥¥ã¥ó¥×¤òÂ¿¤¯¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ä¼Á¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿×Â®¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§PR¤ò27Ì¾¤ËÁý°÷¡Ê¢¨2023¥·¡¼¥º¥ó¡§18Ì¾¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¡§19Ì¾¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¡§24Ì¾¡Ë
¢§PR¥¥ã¥ó¥×¤ò27²ó¤ËÁý²Ã¡Ê¢¨2023¥·¡¼¥º¥ó¡§4²ó¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó9²ó¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¡§16²ó
¢»Ù±çÂÎÀ©¤Î³È½¼
¿³È½°÷¤¬»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê½àÈ÷¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¾ï¶Ð²½¡Ê¢¨2024¥·¡¼¥º¥ó¡§ÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òºÎÍÑ¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¡§¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÊÈó¾ï¶Ð¡Ë¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÊÈó¾ï¶Ð¡Ë¤òºÎÍÑ¡Ë
£Áá´ü°éÀ®À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ
¤Þ¤º¤ÏJ1Ã´Åö¤¬¤Ç¤¤ë¿å½à¤ËÁá´ü¤Ç°éÀ®¤·¡¢¾ÍèÅª¤ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿³È½¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¼ã¤¤Ç¯Âå¤«¤é¿³È½³èÆ°¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢½¸ÃæÅª¤Ë°éÀ®¤¹¤ëÁá´ü°éÀ®À©ÅÙ¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÂÐ¾Ý¡§Ç¯Îð¤¬22ºÐ¤«¤é30ºÐÄøÅÙ¤Î1µé¿³È½°÷¤â¤·¤¯¤Ï2µé¿³È½°÷¡Ê¢¨º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï3¡Á4Ì¾¤¬ÂÐ¾Ý¡Ë
¢§³äÅö»î¹ç¡§J2¡¢J3¡¢U¡Ý21 J¥ê¡¼¥°¡¢JFL¤Ø¤Î³äÅö¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ë
¢§³èÆ°ÆâÍÆ¡§¹ñÆâ¤Î³äÅö¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤³°ÇÉ¸¯¡¢¿³È½¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Î¼Â»Ü
¤¥Þ¥Ã¥Á¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¢¥»¥Ã¥µ¡¼¡ÊMQA¡ËÀ©ÅÙ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë
2025¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¿å½à¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖÈ½Äê¤ÎÉ¸½à¤ò¾å¤²¤ë¡×¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡×¡¢¡ÖÁÇÁá¤¤¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÂ¥¤¹/»î¹ç¤ò²á¾ê¤Ë»ß¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¹¶ËÉ¤ä¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿³È½°÷¤¬¤è¤êÁª¼ê¤Ë¶á¤¤ÌÜÀþ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Î°Õ¿Þ¤ä»î¹çÅ¸³«¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÁª¼êOB¤¬¿³È½°÷¤È¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¸«²ò¶¦Í¤ä¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢§MQA¤Î³µÍ×¡§Áª¼êOB¤¬Ì³¤á¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¿å½à¤òÌÜ»Ø¤¹J¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë
¢§MQA¤Î¼ç¤ÊÌò³ä¡§»î¹ç¸å¤Ë¿³È½°÷¤È¥×¥ì¡¼¶¯ÅÙ¤ä»î¹çÅ¸³«¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÈ½Äê¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¸ò´¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦
¢§ÂÐ¾Ý»î¹ç¡§ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°50»î¹çÄøÅÙ¤òÍ½Äê
¢§¿ÍÁª¾ò·ï¡§5Ç¯°ÊÆâ¤òÌÜ°Â¤Ë°úÂà¤·¤¿Áª¼ê¡£¿Í¿ô¤ÏÌó20Ì¾¡Ê¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸åÆü¸øÉ½Í½Äê¡Ë
¢¨2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ËMQAÀ©ÅÙ¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìò³ä¤äÂÐ¾Ý»î¹ç¤Î³ÈÂç¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Áª¤Ð¤ì¤¿Áª¼êOB¤Ï¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¡Ù¤È¸Æ¾Î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¤³°¿³È½°÷¾·æÛ
¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÀï¤¤¤â¸«¿ø¤¨¤¿Â¿ÍÍ¤Ê·Ð¸³¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¿³È½°÷¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë³¤³°¿³È½°÷¤ÎÃ»´ü¾·æÛ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§7¥õ¹ñ15Ì¾¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É/¥É¥¤¥Ä/¥á¥¥·¥³/¥«¥¿¡¼¥ë/¥Ý¡¼¥é¥ó¥É/¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢/¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
¢¨2023¥·¡¼¥º¥ó¡§2¥õ¹ñ¡¦4Ì¾¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¡§6¥õ¹ñ¡¦12Ì¾¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¡§7¥õ¹ñ¡¦15 Ì¾
