「ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ」は、ワイキキの玄関口ともいえるロケーションにあり、アラワイ・ヨットハーバーに面しています。アラモアナセンターへも徒歩約7分とアクセスが良く、ショッピングや食事、ビーチへの移動にも便利です。

ワイキキにありながら、プールエリアにはハワイらしいヤシの木や豊かな植栽が施され、都会の喧騒を忘れさせるリゾート感あふれる空間が演出されています。

客室から見えるアラワイ・ヨットハーバー

以前は「ザ・モダン・ホノルル」として親しまれていましたが、2023年にヒルトングランドバケーションズが運営を引き継ぎ、「ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ」へリブランド。現在はヒルトングランドバケーションズのリゾートとして運営されています。タイムシェアのメンバーでなくても、空室があれば宿泊できる点も魅力です。

ヨットハーバー越しに望むサンセット

アラモアナビーチやヨットハーバーに近く、海側の客室からは美しい海やラグーンを一望できます。ヨットハーバーの向こうに沈むサンセットや、オレンジ色に染まる空を眺められるのもこのエリアならではの楽しみです。

また、毎週金曜にはプールエリアや一部の客室からヒルトンの花火を鑑賞できます。花火は夏（6月〜9月頃）は20時から、それ以外の時期は日没に合わせて19時45分頃から約5分間打ち上げられます。※天候などにより中止となる場合があります。

チェックイン時にまず目に飛び込んでくるのが、フロントデスク背後の壁に飾られたサーフボードのオブジェです。鮮やかなネオンイエローをはじめ、さまざまな色合いの折れたサーフボードがコラージュされ、中には実際に使用したプロサーファーのサイン入りボードもあり、印象的な空間です。

1泊1室あたり$35（税別）のリゾート料金には、毎日2本紙パック仕様のミネラルウォーター、Wi-Fi、フィットネス施設の利用、カルチャーアクティビティへの参加などが含まれています。

館内には給水機も設置されており、マイボトルへの給水も可能です。

また、シャンプーやコンディショナーなどのアメニティは詰め替え式を採用し、プラスチック削減を推進。敷地内にはEV（電気自動車）充電設備も備え、環境に配慮した滞在を実現しています。

カルチャーアクティビティは、月・木曜のレイメイキング、火曜のリボンレイ作り、土曜のフラレッスンに加え、水・金・土曜の朝7時から行われるヨガなど多彩。滞在中は毎日何かしらの体験を楽しめます。

パーシャルオーシャンビュー（ダブルベッド2台）＄265〜／ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ

全345室の客室は、スタジオタイプから、ワンベッドルーム、スイート、ペントハウス・スイートまで幅広いタイプを揃えています。

プレミア パーシャルオーシャンビュー（キングベッド1台）＄350〜／ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ

シティビュー、パーシャルオーシャンビュー、オーシャンビューのほか、シャワーブースのみ、バスタブ付き、バルコニーの有無など予算や滞在スタイルに応じて選べます。どの客室も白を基調とし、自然光が差し込み明るく清潔感のある空間が特徴。木製のブラインドや家具が配され、モダンでありながら温かみのある雰囲気です。

シャワーブースのみのバスルーム／ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ

シャワーブースには、固定式シャワーとハンドシャワーの2種類を備え、快適に利用できます。バスルームも白を基調として、洗面台とガラス張りのシャワーブースが配され、明るく清潔感のあるモダンで洗練された空間となっています。

ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ

全室に電子レンジとドリップコーヒーメーカーを完備し、テイクアウトした食事を温めたり、客室でゆっくりコーヒーを楽しんだりできるのもポイントです。

ホテルで1室のみのペントハウス・スイートには、シンク、電子レンジ、大型冷蔵庫、食洗機、ドリップコーヒーメーカーを備えたギャレーキチネット（コンロなし）を完備。

ギャレーキチネットのエリアには、入口とは別の勝手口のドアも設けられており、パーティーなどの際にも便利な設計となっています。

定員は4名ですが、ダイニングテーブルは8席あり、友人を招いて過ごすこともできそうです。

リビングルームにはゆったりとしたソファが複数配置され、開放感あふれる空間。

ベッドルームは1室ながらバルコニーに囲まれ、青い空と海を一望できます。ハワイに滞在していながら、外に出るのが惜しくなるほど、部屋でゆっくり過ごしたくなる特別感のある客室です。

ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブのペントハウス・スイートのバルコニー $907〜／ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ

毎週金曜にはバルコニーから花火も楽しめる／ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ

中でも特筆すべきは広々としたバルコニー。目の前に広がる青い海と空は圧巻で、毎週金曜にはヒルトンの花火を鑑賞できる特等席となっています。

サンライズ・プール／ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ

館内には、思わず写真を撮りたくなるスポットが点在。プールは2種類あり、家族向けの「サンライズ・プール」と、18歳以上限定の大人向け「サンセット・プール」が用意されています。

「サンライズ・プール」の周りには、緑がいっぱいあり、ビーチチェアでゆっくり過ごすだけでも癒しの時間。

サンセット・プールは、「サンライズ・プール」から階段を上った先に位置しています。こちらは泳ぐためのプールではなく、水中に設置されたチェアでくつろいだり、日光浴を楽しんだりできるリラックス専用の空間です。人が少なく、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと過ごせます。

プールサイドで味わう、フォトジェニックなカクテルと極上のリラックスタイム／ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ

どちらのプールも女性誌などの撮影に使われることが多く、フォトジェニックな写真が撮れます。

プールやプールバーに近いこのエリアは、壁一面に多数の鉢植えが飾られ、フォトジェニックでありながら自然を感じられる空間となっています。

緑に囲まれた「The Grove Pool Bar」／ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ

「The Grove Pool Bar」でのランチ／ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ

プールサイドのバー「The Grove Pool Bar」は、緑に囲まれた開放的な雰囲気の中でドリンクや食事を楽しめます。

ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ

「サラダ」$21〜、前菜（「ガーリックパルメザントリュフフライ 」$12、「チキンウィング」 $18など）、「ピザ」$20〜、メイン料理（「ハンバーガー 」$25、「フィッシュ＆チップス」 $22、「カルビショートリブプレート 」$26など）と充実。ほかにも「ポケボウル」$19〜、デザート、キッズメニューまで幅広く揃っています。

通常メニューの「クリスピーフライドチキンサンドイッチ」＄25、「レモネード」＄5

毎日14〜16時にはハッピーアワーも好評です。「ビール」 $8、「ハウスワイン 」$11、「マイタイやマルガリータ」 $12などのドリンクに加え、軽食として「アヒポケナチョス」 $18、「和牛バーガー 」$14、「フレンチフライ」 $7などお得。

プールサイドで気軽に食事ができるのも、うれしいポイントです。

また、朝7時30分から11時の朝食のみ営業する「The Grove Restaurant」では、卵料理（「オムレツ」 $23〜、「エッグベネディクト」 $23〜）をはじめ、「パンケーキ」$19〜、「ワッフル」$20〜、「フレンチトースト」$20）などの定番メニューが揃います。しっかり食べたい方には、「ロコモコ」や「ブレックファーストブリトー」各$23もおすすめです。

滞在中の運動不足が気になる方は、2階のフィットネスセンターも利用可能です。

ワイキキの玄関口に位置する「ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ」は、洗練されたモダンデザインとリゾートらしい開放感を兼ね備えた滞在先です。

抜群の立地に加え、白を基調とした快適な客室、2つのフォトジェニックなプール、バーやレストラン、充実したカルチャーアクティビティが揃っています。観光もリラックスも楽しみたいハワイ滞在にぴったりの、バランスの取れた一軒です。

■ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ

住所：1775 Ala Moana Boulevard, Honolulu, HI 96815

TEL：808-943-5800

チェックイン：16時〜

チェックアウト：〜10時

室料詳細：パーシャルオーシャンビュー（ダブルベッド2台）＄265〜、プレミア パーシャルオーシャンビュー（キングベッド1台）＄350〜、1ベッドルームペントハウススイート オーシャンフロント（キングベッド）$907〜（州税・オアフ島宿泊税 計18.712%別）、リゾート料金$35（税別）

URL：https://www.hgvc.co.jp/oahu/the-modern/



Text：宮本紗絵

Photo：宮本紗絵、ザ・モダン・ヒルトンバケーションクラブ



