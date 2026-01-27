高橋みなみ、目玉焼き添えた手作りポークチャップ披露「盛り付けが美しい」「家庭的でほっこり」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】元AKB48でタレントの高橋みなみが26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのおかずを公開し、反響が寄せられている。
【写真】34歳元AKB神7「目玉焼きが食欲そそる」家庭的な手作りポークチャップ
高橋は「ポークチャップ」とつづり、調理中の鍋の様子を公開。続く投稿では「いただきます」というスタンプを添え、完成したポークチャップに目玉焼きを添えた美しい一皿を披露した。
この投稿に、ファンからは「盛り付けが美しい」「目玉焼きが食欲そそる」「真似したい」「家庭的でほっこり」「絶対美味しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆高橋みなみ、手作りポークチャップ披露
◆高橋みなみの手料理に反響
