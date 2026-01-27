手羽先･生ビール･ハイボールなど半額、『創業50周年 大感謝祭』開催【味の民芸】

和食麺処レストラン「味の民芸」は1月30日(金)から、「創業50周年 大感謝祭」を全国で開催する。

1976年1月に岡山に1号店を出店した「味の民芸」は、手延べうどんを中心に、そばや各種和食メニュー、旬の限定メニューなどを提供。関東地方を中心に51店舗を展開しており、創業50周年を迎え、全店で「大感謝祭」を実施する。

「創業50周年 大感謝祭」では、3本の企画を用意。「その一」では創業時から販売している定番「肉すきうどん」を特別価格で提供。「その二」では、人気商品の「手羽先」や生ビールなど全5品を半額で販売する。いずれも2月3日(火)までの5日間限定で行う。

また「その三」として、最大で5,000円の値引券が当たるスクラッチキャンペーンを実施。総額2,000万円を還元するという。なくなり次第終了。

大感謝祭の概要は以下の通り。価格はいずれも税込で表記。

〈「創業50周年 大感謝祭」概要〉

【その一･感謝の特別価格】

◆「肉すきうどん」1,260円→ お祭り価格:1,100円で販売

1号店の岡山店でヒットした、定番の「肉すきうどん」を特別価格で提供する。

手延べうどんと甘辛いすき焼き風のつゆを合わせた商品。手延べうどん特有のコシとなめらかさがあり、煮込んでも形崩れしにくく、つゆとよく合うとしている。

【その二･感謝の『半額』50%OFF】

◆「手羽先」170円→ お祭り価格:80円/本

人気No.1の一品メニュー「手羽先」を半額で提供する。タレ･塩･黒酢から味を選択でき、パリッとした皮とジューシーな肉の味わいが人気という。手羽先唐揚げ発祥地(愛知県名古屋市)で始まった「手羽先サミット」で、2018年に殿堂入り認定を受けた商品。

◆「生ビール」650円 →お祭り価格:320円

アサヒスーパードライ生ビールを提供。

◆ニッカフロンティア「ハイボール」530円 →お祭り価格:260円

しっかりとしたコクとスモーキーな香りで、和食との相性も良いハイボール。

◆「おこさま えびてん うどんセット」580円 →お祭り価格:290円

えび天がのったうどん、ポテト･コロッケなどの惣菜、一口ゼリーのセット。

◆「おこさま きつね うどんセット」550円 →お祭り価格:270円

煮油揚げがのったうどん、ポテト･コロッケなどの惣菜、一口ゼリーのセット。

【その三･スクラッチキャンペーン】

スクラッチくじが期間限定で復活。今回のキャンペーンでは、総額2,000万円を還元する。

来店1名につきスクラッチくじ1枚を配布。1等当選者には、5,000円の値引券をプレゼントする。値引券は次回の会計時に、1名につき1枚利用できる。他の割引券との併用は不可。有効期限は2026年3月15日(日)まで。

【キャンペーン実施店舗】全国「味の民芸」51店舗

【実施期間】

･「その一」および「その二」…2026年1月30日(金)〜2月3日(火)5日間

･「その三」…2026年1月30日(金)〜なくなり次第終了

