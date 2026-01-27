【ねこの刺繍デザイン】カファレル創業200周年、Ball&Chainコラボバッグ第6弾を発売

イタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本総輸入代理店であり、製造・小売事業を展開する山本商店は、刺繍デザインが人気のバッグブランド「Ball&Chain（ボールアンドチェーン）」とのコラボレーション第6弾商品を、1月28日から数量限定で発売する。

今回のコラボ商品は、オリジナルデザインのバッグと、カファレルの定番チョコレート3粒をセットにした内容で、価格は6,800円（税込）。公式オンラインショップおよび「カファレル 神戸北野本店」で取り扱う。いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となる。

【この記事のすべての画像（5点）を見る】カファレル×Ball&Chainコラボバッグ第6弾（水色）、セットのてんとう虫＆ミニハートのチョコレート

バッグは、水色とタン色（黄味がかった明るい茶色）の2色展開。2026年に創業200周年を迎えるカファレルのアニバーサリーイヤーを記念し、ブランドの歴代コレクションの中でも特に人気の高い「アンティークな長靴のねこ」のイラストと、「カファレル200周年ロゴ」を採用した。Ball&Chainならではの精巧な刺繍で表現している。バッグの大きさは、約横21〜37cm×高さ27cm×マチ12cm。

セットのチョコレートは、てんとう虫とミニハートを組み合わせた計3粒入り。

カファレル創業200周年

■商品概要

価格：6,800円（税込）

販売開始日：

〈1〉2026年1月28日（水）12:00〜（公式オンラインショップ）

〈2〉2026年1月28日（水）11:00〜（カファレル 神戸北野本店）

セット内容：

〈1〉水色バッグ＋チョコレート3粒（てんとう虫・ミニハート）

〈2〉タン色バッグ＋チョコレート3粒（てんとう虫・ミニハート）

【画像】セットのてんとう虫＆ミニハートのチョコレート、カファレル×Ball&Chainコラボバッグ第6弾（水色）

■カファレルについて

カファレルは1826年創業、イタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド。ヘーゼルナッツペーストとカカオを合わせた「ジャンドゥーヤチョコレート」を代表商品とし、2026年に創業200周年を迎える。

■Ball&Chain（ボールアンドチェーン）について

2020年に誕生したバッグブランド。厚手のポリエステル素材に刺繍を施したショッピングバッグを中心に展開している。デザイナー・三原英詳氏の「デザインの力で世の中を元気にしたい」という想いから生まれた。