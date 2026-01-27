メ～テレ（名古屋テレビ）

名古屋から変えるごみ拾いの輪。SNSを使ってごみ拾いの活動を発信し続ける、20代の男性に密着しました。

名古屋の中心部。この街からごみを無くそうと奮闘する20代の男性がいます。

Q.これはごみ箱ではないんですね

「ごみ箱ではないです。ごみ箱だと思ってためているのか、何なのかわかりませんけど…。ごみ拾いの最終的な目標は、日本からごみを無くすことです」

「日本からごみを無くしたい」

そんな目標を掲げ、ごみ拾いを続けるのが、名古屋市に住む瑞慶山剛さん(27)。

おととしからTikTokで、フォロワー数と同じグラム数のごみを拾う動画を投稿。

現在のフォロワーは2万人を超え、毎週2万グラム(20kg)を超えるごみを拾っています。

アカウント名は「日本からゴミをなくす男」

街なかのごみを無くしたいという思いは、「日本からゴミをなくす男」というアカウント名にも。

「よくフォロワーから『ゴミ男さん』と呼ばれたり…。動画を見たという声があって、そこからごみを拾うようになった人もいる。定期的に『本日の獲物です』って僕の携帯に送られてきたり」(瑞慶山さん)

ごみ拾いに参加するだけでなく、フォローする人が多くなるほど拾うごみも多くなり、街がきれいになるしくみです。

「普段ごみ拾いをなかなかできない人もいるので、ひとつのクリックが支援される形で、僕を通してごみ問題に関心を持ってもらえたら」(瑞慶山さん)

その活動が認められ、去年10月、社会課題の解決に取り組む優れた若者を表彰する「名古屋人間力大賞」でグランプリを受賞。

未来を照らす若者として、さらなる活躍が期待されています。

「多くの方々の力を借りて、グランプリをいただくことができました。これから100年先も200年先も、何千年先も続くきれいな名古屋を作っていきたい」(授賞式の瑞慶山さん)

那覇から名古屋に移り住んだ時に衝撃

大学まで沖縄県那覇市で過ごした瑞慶山さんは、4年前に就職を機に名古屋に。

「最初から環境問題を解決しようという気持ちはなかった」(瑞慶山さん)

活動のきっかけは、初めて移り住んだ名古屋の街でした。

「名古屋に来て、ごみがこんなに多いんだと。顕著に(沖縄との)違いが分かった。(沖縄にも)ポイ捨てする人はいるが、人口が違いすぎるので、(ごみの量は)体感5～10倍。それを子どもたちに残したくないなと」(瑞慶山さん)

名古屋のごみの現状を伝え、1人でも多くの人に関心を持ってもらおうと、SNSを通してごみ拾いを発信していくことを決意。

最初は、ごみ拾いの協力者を募るも…1人も集まらなかったことも。

たった1人で始まったごみ拾い。

それでも瑞慶山さんはあきらめずに動画を投稿し続け、1年以上経った今では、多くの人がごみ拾いに参加するように。

「ごみを1回でも拾ったら、ポイ捨てをしない人が多い。(ごみ拾いで)大変な人の気持ちが分かったりとか」(瑞慶山さん)

ごみ拾いとゲームを組み合わせたイベントも

さらに瑞慶山さんの思いは、若者にも――。

名古屋の学生団体「HIDANE」と協力して、定期的にごみ拾いとゲームを組み合わせたイベントを企画しています。

チームに分かれて、拾ったたばこの本数を競い合うイベント。

「対決だからこそ楽しい。世界がきれいになってほしい」(参加した子ども)

「普段からごみが落ちているのが気になっていて、こういう場で堂々と拾えるのは楽しい」(参加者の女性)

「日本の中心の名古屋からきれいに」

楽しくないごみ拾いを少しでも楽しんでもらおうと、学生たちが考えて企画しているといいます。

もちろん、たばこ以外のごみもしっかり拾いました。

「ごみ拾いを通していろんな人がつながったり、新たな出会いが生まれたりするのはうれしいし、楽しかったとか言ってもらえるのもやりがいにつながっている」(学生団体『HIDANE』の 大学4年生)

「大きいことにつながるかわからないが、自分の気持ちがきれいになったり、スッキリしたりする感覚があるので、これからも運営していきたいと思います」(大学4年生)

日本からごみを無くすため、まずは名古屋から変えていきたいという瑞慶山さん。

「毎年名古屋で1トン以上拾っていきたい。日本の中心にある都市なので、名古屋からきれいにできれば、どこでもきれいにできると思っています」(瑞慶山さん)