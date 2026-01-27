衆議院議員選挙、山形県3区の顔ぶれと第一声です。



県3区に立候補したのは、届け出順に中道改革連合・新人の落合拓磨さん（28）、参政党・新人の遠藤和史さん（60）、自由民主党・前職の加藤鮎子さん（46）、国民民主党・新人の喜多恒介さん（36）の4人です。



中道・新人の落合拓磨候補「おととし7月、新庄・最上、そして庄内を豪雨災害が襲った。川の問題、水の問題に人生をかけて取り組んでいく。若さと元気で明るく、批判ではなく政策で勝負し、明るく未来を語る選挙戦にしていく」





参政・新人の遠藤和史候補「耕作放棄地が山形でも中山間地でどんどん増えている。これからの日本の食はどうなるのかと不安に思う。国を守るのは人、人を守るのは食、食を守るのは農業、農業を守るのは政治だと思う。新しい未来の扉をみんなでこじ開けよう」自民・前職の加藤鮎子候補「20年は遅れていたわが国の子ども・子育て・少子化対策を大幅に進めた。地方からこそ子育てしやすい環境を作っていくことが、わが国の百年の計で、長期的な日本の未来を作ることに必要。今度は医療・介護・福祉の現場の処遇を改善し、高齢者が安心してサービスを受けられる環境を整えていく」国民・新人の喜多恒介候補「あと10年後、20年後どうなってしまうのか。私たちが大切にしてきた街は消えていく運命にあるのか。そんなのは嫌だ。鶴岡・庄内で本当は働きたいのに働けないという思いが遂げられて、豊かに幸せに子どもを育て暮らしていける、そんな街を作っていけるかが一番の肝になる」県3区の注目ポイントはどこにあるのでしょうか。記者：県3区は前回の衆院選で、自民の加藤さんに対し、立憲・国民・連合山形の「2党1団体」が統一候補を擁立し、加藤さんが約3万1000票差で当選しました。しかし今回は「2党1団体」の共闘関係が崩れ、新党の中道は落合さん、国民は喜多さんと、それぞれ独自候補を擁立しました。構図の大きな変化による票の動きに注目されます。一方、参政党の遠藤さんは3区のエリアではない川西町に住んでいますが、党の公約などを訴えて支持拡大を図ります。県3区は鶴岡市、酒田市、新庄市など庄内・最上地域の3市7町3村がエリアで、有権者数は26日現在、26万9318人です。