２７日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３６１．４３ポイント（１．３５％）高の２７１２６．９５ポイントと５日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９７．６７ポイント（１．０７％）高の９２４４．８８ポイントと反発した。売買代金は２５４３億７２６０万香港ドル（約５兆４１６億円）となっている（２６日は２６１６億９８８０万香港ドル）。

投資家心理が上向く流れ。中国経済の持ち直し期待が強まっている。国家統計局は朝方、１２月の工業企業利益が前年同月比で５．３％拡大し、２カ月ぶりのプラス成長に浮上したと報告した。１１月の１３．１％減から大幅に改善している。米ハイテク株高も追い風。今週中に決算報告するメタプラットフォームズやアップルなどハイテク大手に業績期待の買いが入る中、昨夜の米株市場ではナスダック指数が０．４％高と４日続伸した。米国の覇権主義や、中国当局の市場抑制方針などが嫌気され、朝方は上値の重い場面がみられたものの、指数は上げ幅を徐々に広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、生命保険事業で中国最大手の中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が６．０％高、アジアを拠点とする生命保険業務のＡＩＡグループ（１２９９／ＨＫ）が４．１％高、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が３．５％高と上げが目立った。

セクター別では、保険・銀行が高い。中国人寿やＡＩＡのほか、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が３．６％、中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が３．２％、中信銀行（９９８／ＨＫ）が３．３％、中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）が２．６％、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）が１．９％ずつ上昇した。

半導体セクターも物色される。蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が５．６％高、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が５．１％高、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が４．６％高、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が３．４％高で取引を終えた。そのほか、人工知能（ＡＩ）技術のＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が２６．５％高、クラウドの金山雲ＨＤ（３８９６／ＨＫ）が９．７％高と急伸している。

半面、中国不動産セクターの一角は安い。碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が７．０％、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が４．１％、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）と旭輝（８８４／ＨＫ）がそろって３．４％ずつ下落した。

一方、本土マーケットは反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１８％高の４１３９．９１ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。保険、軍需・宇宙産業、銀行の一角なども買われた。半面、不動産は安い。公益、医薬、エネルギー、消費関連、自動車も売られた。

