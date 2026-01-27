アダプティブダンパー標準装備

ヒョンデは、新型の高性能EV『アイオニック6 N』の英国向けの受注を開始した。英国価格は6万5800ポンド（約1380万円）からとなる。

【画像】アイオニック5 Nのセダン版、見た目も走りもアグレッシブに【ヒョンデ・アイオニック6 Nを詳しく見る】 全20枚

標準の『アイオニック6』から大幅にアップグレードされており、合計出力650psのデュアルモーターを搭載し、0-100km/h加速3.2秒、最高速度257km/hを実現。さらに電動調整式ダンパーと電子制御式リミテッドスリップデフを備える。



英グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで披露された『アイオニック6 N』

84kWhバッテリーによる充電1回あたりの航続距離は486kmとされる。

『アイオニック5 N』で話題を呼んだシミュレート式の疑似マニュアル・トランスミッションも改良され、「ショートレシオ化」されて新しいサウンドシステムを備えている。

スポーティに仕上げた内外装

エクステリアの変更点としてはリアスポイラー、フロントスプリッター、サイドスカート、リアディフューザーなどが挙げられる。20インチアルミホイールを装着し、専用設計のピレリPゼロタイヤ（275mm幅）を履く。

ブレーキは、フロントに400mmベンチレーテッドディスクと4ピストンキャリパー、リアに360mmベンチレーテッドディスクを装備する。



『アイオニック6 N』のインテリア ヒョンデ

室内にはN専用ステアリングホイールが装備され、疑似トランスミッション用のパドルシフトと、ドライブモード設定をカスタマイズするためのコントローラーが追加されている。また、バケットシートはアイオニック5 Nと同一だ。

ボディカラーは6色から選べる。パールホワイトが標準で、ブルー、パールブラック、メタリックグレーは750ポンド（約16万円）、マットゴールドとマットグレーは1250ポンド（約26万円）の有償カラーとなる。

オプションとして、パノラミックガラスルーフが1250ポンド（約26万円）で用意されている。