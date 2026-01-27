小栗旬主演、Netflixシリーズ『ガス人間』広瀬すず・林遣都・竹野内豊の出演発表 東宝の伝説的特撮映画をリブート
動画配信サービス「Netflix」で制作中のNetflixシリーズ『ガス人間』に、すでに出演が発表されている小栗旬、蒼井優に加え、新たに、広瀬すず、林遣都、竹野内豊の出演が明らかになった。27日、都内で開催されたラインナップ発表イベント「Next on Netflix」では、ラインナップ映像内で本作の本編映像も初披露され、注目を集めた。
【写真】どれも気になる…Netflixで2026年に配信される作品
本作は、東宝の伝説的特撮映画『ガス人間第一号』を、完全オリジナルストーリーとしてリブート。映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』（2016年）、Netflixシリーズ『地獄が呼んでいる』（21年）、『寄生獣 -ザ・グレイ-』（24年）など、数々のヒット作を手がけてきた韓国のトップクリエイター、ヨン・サンホがプロデューサー兼脚本を務め、監督には『ガンニバル』で高い評価を得た片山慎三が名を連ねる。
物語の幕開けは、生放送中のテレビ局で突如発生する衝撃事件。人間が膨らみ、爆死するという未曾有の殺人事件の犯人は、ガス化した人間――“ガス人間”だった。さらなる連続殺人が予告される中、ガスとして自在に動き回る犯人の正体は、誰にもつかめないまま。不可解な事件が繰り返され、日本中が恐怖と好奇心の熱気に包まれていく。
小栗はガス人間を追う刑事役、蒼井は事件を追う記者役を担当。広瀬と林は動画配信者として物語に関わり、竹野内はヤクザ役を演じる。あわせて解禁となったキャラクタースチールを見ても、トップクリエイター2人が挑む、今までにない映像表現に期待が高まる。
