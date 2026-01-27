吉本新喜劇の川畑泰史（58）が、22日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。自身が座長を務めた経験もある吉本新喜劇について解説した。

川畑は、劇場出番の合間に芸人同士が食事をしながら対談する人気企画「劇場合間メシ」で、「吉本新喜劇になじみがない」というお笑いコンビ「東京ホテイソン」の2人とトークを展開した。

東京出身のショーゴが「新喜劇ってストーリーものなんですか？次の週はそれの第2話になる？」と聞くと、川畑は「続きモノじゃない」と説明。「そやないと、前の週で物凄いスベったのに、その2話目は嫌やもん」と打ち明けた。

そして岡山出身のたけるが「1年（公演）で仕上げていくのか、それとも…」と質問すると、川畑は「1週間やって終わり。それでも1週間に20回ぐらい（公演が）あるんで、誰ももったいないと思ってない」と解説したが、「ちょっと後半、飽きてくる」とぶっちゃけると、一同は爆笑した。

しかし川畑は「飽きてきたぐらいに、ちょっとオモロいことが起こったり」とアドリブが跳ねる可能性を指摘した。そのためたけるが「アドリブって許可なく入れていいもんなんですか？新喜劇って、ちゃんと本があった上でやるのか…ウケたらOKみたいなこと？」と聞いた。

これに川畑は「そんな感じ」と後者であることを認めつつ、「でも中には、そこでそれを言ってしまうと、この後の展開の邪魔になるみたいなこともあるから、そこは終わった後、“ウケたけどアレはちょっと止めとこ”もあったり」と語っていた。