「木山」「西田」の偽名で潜伏先転々“トクリュウ”会長小畑寛昭容疑者を羽田移送　ヒゲに黒縁メガネ変装でコンビニに現れ身柄確保

27日、黒のフードをかぶり警察署から出てきた男。

国内最大のスカウトグループ「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（40）です。

約1年間行方をくらましていましたが、26日、潜伏先の鹿児島・奄美大島で逮捕されました。

警視庁が公開手配に踏み切ってから、わずか5日で終わりを迎えた逃亡劇。

変装して潜伏先を転々としていたとみられています。

小畑容疑者がトップを務める「ナチュラル」は、1500人ほどのメンバーを擁する国内最大のスカウトグループです。

女性を風俗店に紹介することで「スカウトバック」と呼ばれる紹介料を違法に受け取る手口で約44億円以上の収益を得ていて、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」とされています。

小畑容疑者は2023年7月、繁華街でスカウト行為をするために暴力団組員に60万円のみかじめ料を払った疑いが持たれています。

警視庁は2025年1月、「ナチュラル」の関係先を強制捜査しようとしましたが、小畑容疑者はその直前に逃亡。

1年たった2026年1月21日、警視庁は小畑容疑者の公開手配に踏み切ります。

5日間で30件の情報提供が寄せられ、埼玉県や関西地方、さらに九州地方などでの目撃情報があったということです。

逮捕のきっかけとなったのは、23日に匿名で寄せられた「奄美の方に似ている人物がいる」との通報でした。

その日のうちに10人の捜査員が奄美大島に入り行方を追っていたところ、26日夜、小畑容疑者を発見し逮捕したのです。

小畑容疑者は26日夜、コンビニに入ったところを捜査員に確保されたということです。

確保された際、黒縁眼鏡をかけていて、手配写真と比べ髪が3cmほど伸び、ひげも生やすなど変装していたということです。

逃亡中は「木山」や「西田」などの名前を使っていたとみられる小畑容疑者。

潜伏していた奄美大島のホテルには、1月21日から2月3日まで宿泊予約を取っていたことが分かっています。

27日午後、捜査員とともに東京に向け奄美空港を出発した小畑容疑者。

調べに対し、「この件については今は何も話しません」と話し、容疑を否認しているといいます。

警視庁はグループの壊滅に向け実態解明を進める方針です。