¡ÖÃæ³Ø¹»40Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¡×°Ë½¸±¡¸÷¤ÈÈøÌÚ¥Þ¥Þ¤¬Ãæ³ØÀ¸¤ËÆÃÊÌ¼ø¶È¡ÖËÜ¤Ï¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¿®¤¸¤ÆÎÉ¤¤¡×
¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¤Î¡ÈÈøÌÚ¥Þ¥Þ¡É¤³¤ÈÈøÌÚÄ¾¼ù»á¡Ê79¡Ë¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Ë½¸±¡¸÷¡Ê58¡Ë¤¬27Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©½½»°Ãæ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
º£²ó¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Øµé¤ËÄÌ¤¦1¡¢2¡¢3Ç¯¤ÎÀ¸ÅÌ29¿Í¡£Ä¹¤¤¶µ°÷Îò¤ò»ý¤ÄÈøÌÚ»á¤Ï¡ÖÈøÌÚ¥Þ¥Þ¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤ÈÀ¸ÅÌ¤ØÍ¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
2¿Í¤ÏËÜ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÀ¸ÅÌ¤È¸òÎ®¡£°Ë½¸±¡¤Ï¡Ö¥Æ¥¹¥È¤Î¹ñ¸ì¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¸¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Âç¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¤¤¦¤È¾ï¼±Åª¡×¤À¤È¤·¡¢¡ÖÁÛÁü¤Ï¼«Í³¤À¤«¤é¡£³¨ËÜ¤äÊª¸ì¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¡¢¤½¤ì¡Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦1ÅÙ»×¤¤½Ð¤»¤ë¡×¤È½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÈøÌÚ»á¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌ±ÏÃ¡Ö¤Æ¤Ö¤¯¤í¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Íî¤È¤·Êª¤ÎÊÒ¼ê¤À¤±¤Î¼êÂÞ¤Ë¼¡¡¹¤ÈÆ°Êª¤¬Æþ¤Ã¤ÆÊë¤é¤·»Ï¤á¤ëÊª¸ì¤Ç¡¢¡ÖÉ¬¤º¤·¤âÀ®¸ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤½ª¤ï¤êÊý¤Ç¡¢ÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¿ÏÂ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â²õ¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿¼¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ë½¸±¡¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤»¤ë¡£º£¤Î¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤È¡¢Á°¤Î¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÈæ¤Ù¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÈøÌÚ»á¤â¡Öº£¤ÏAI¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤ì¤¬ËÜÅö¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¿¤¦»þÂå¤ÏÀ¸¤¤Ë¤¯¤¤¤±¤É¡¢ËÜ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¿®¤¸¤ÆÎÉ¤¤Êª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÀ¸ÅÌ¤«¤é¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢°Ë½¸±¡¤Ï¡¢¼«¿È¤âÉÔÅÐ¹»¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡Ö³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Ç³§¤ÎÁ°¤Ç¸æÎé¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÆü¤ÏÍè¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¹»40Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¸æÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤È´¶¼Õ¡£
ÈøÌÚ»á¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤¬80ºÐ¤À¤±¤É¤â¡¢50Âå¡¢60Âå¤È¡¢¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é¡¢´õË¾¤Î²ô¤Î³§¤µ¤ó¤Èµï¤ë¤«¤é¡£¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢´õË¾¤ò»ý¤Ä¡£¤¢¤È20Ç¯À¸¤¤ë¤«¤é¤Í¡¢¤è¤í¤·¤¯¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÀ¸ÅÌ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£