イメージを大きく変える3色の新カラー

スズキのインドにおける子会社、スズキ・モーターサイクル・インディア・プライベート・リミテッドが、小排気量モデル「ジクサー250」の2026年モデルを発表しました。

このモデルは排気量249ccのエンジンを積んだライトウェイトスポーツモデルで、スポーティな走行性能と日常的な扱いやすさを見事に両立させているのが特徴です。

【画像】超カッコいい！ これがスズキ「ジクサー250」2026年モデルです！ 画像で見る（30枚以上）

このモデルの中核をなすのは、スズキ独自の油冷システム「SOCS（Suzuki Oil Cooling System）」を採用した単気筒SOHC4バルブエンジンです。最高出力19kW（26PS）を発揮するこのエンジンは、高出力と優れた環境性能の両立を目指して開発されました。低回転域では粘りのあるトルク感を、中高回転域では心地よい加速感をもたらします。

SOCSは、エンジンの燃焼室周辺にオイルジャケットという冷却回路を設け、オイルクーラーで冷却したオイルを高速で循環させてエンジンを冷やすシステムです。この回路は潤滑系統から独立しており、オイルジャケット内には「バウンダリーレイヤーブレーカー」と呼ばれる突起を設けることでオイルの流れに変化を生じさせ、冷却効率をさらに高めています。オイルクーラーはサイズが最適化され、渋滞時など走行風が得られない状況を想定した電動冷却ファンも装備されています。

さらに、ピストンスカートにはシナジーサークルテクスチャコーティングが施され、油膜を保持しつつ左右の縦溝で余分なオイルを排出し、フリクションロスを低減させています。この軽量なエンジンは、ジクサー250の車体と相まって、ライトウェイトスポーツならではの走りを楽しむ上で重要な要素となっています。

外観は、エッジの効いた曲線が優美なグラマラスなデザインとなっています。力強いタンク形状と流れるようなシュラウド形状が、フロントからリアにかけての抑揚あるシルエットを形成します。標準で装備されるエッジの効いたアンダーカバーも、低く構えた力強いスタイリングに貢献しています。

フロントマスクには、上下に3分割された薄型でコンパクトなLEDヘッドライトが採用され、ジクサーならではの個性を主張します。リアにもLEDのコンビネーションランプが備わります。また、シルエットに調和するデュアルテールエンドのショートマフラーは、サテンメッキ仕上げのエンドカバーが質感を高め、低中速域での力強さと上質なサウンドを提供します。

ライダーをサポートする装備も充実しています。ハンドルにはバーハンドルが採用され、扱いやすいアップライトなライディングポジションを確保することで、走る楽しさと日常での利便性を向上させています。インストルメントパネルには、軽量で多機能なフル液晶ディスプレイが装備され、バータイプのタコメーターやデジタルスピードメーター、ギヤポジションインジケーター、燃料計、電圧計、時計などが視認性良く表示されます。ディスプレイの左右には各種インジケーターに加え、ライダーの好みに応じて任意の回転数で点灯または点滅させることが可能なRPMインジケーターも搭載されています。

初回1000km、以降6000km毎にオイル交換時期を知らせるオイルチェンジインジケーターや、ワンプッシュでエンジンが始動するスズキイージースタートシステムも備わっています。このシステムは、スタートボタンを押すとECM（エンジンコントロールモジュール）が始動状況を検知し、自動でスターターモーターを停止させる便利な機能です。

なお、最新のジクサーSF250では、新色としてホワイト、ブラック、ブルーが用意されました。継続色のトリトンブルーメタリック、マットボルドーレッドメタリック、マットブラックと合わせて全6色のラインナップとなり、価格は6821万5000ルピー（日本円で約63万円）となっています。

同モデルに対し、ネット上やSNSでは、新色のホワイトやブラック、ブルー（トリトンブルーメタリック等）のバリエーションに対し、「特にホワイトが新鮮でカッコいい」「より高級感が出た」といったコメントや、「早く日本仕様も発表してほしい」「春のサイクルショーで実車が見られるのではないか」という期待が寄せられています。

また、日本市場においても「コスパ最強の250ccバイク」として非常に人気が高いモデルであるため、「現行モデルより高くなるのではないか」「昨今の物価高でどれくらい維持されるか」と、コスパの良さが失われることを心配する声も見られました。