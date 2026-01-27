スタートアップ企業などの“ビジネス交流イベント”が、名古屋で始まりました。

【写真を見る】｢TechGALA Japan｣ スタートアップ企業を中心に250社以上が集結！新たなイノベーションの創造を目指す 名古屋

今月27日から名古屋で始まった「TechGALA Japan」は、新規事業に取り組む国内外のスタートアップ企業や投資家らが集まって、新たなイノベーションを生み出そうと企画されたイベントでことしで2回目の開催です。



オープニングセレモニーでは、総合プロデューサーの奥田浩美さんらが登壇し、開催を祝いました。

250社以上の企業が集結

イベントではスタートアップ企業を中心に、140を超えるパネルディスカッションや、起業家同士の交流会などが行われます。



ことしは去年より110社ほど多い250社以上の企業が参加する予定で、来場者は6000人を目指すということです。

「TechGALA Japan」は中日ビルや昭和区の「STATION Ai」などで1月29日まで行われます。